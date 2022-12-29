Пока США изводят морозы, Байден будет нежиться под тропическим солнцем

На большой части США продолжает свирепствовать непогода, которая уже привела к гибели нескольких десятков людей и транспортному коллапсу. Но вместо того чтобы заняться этим кризисом, президент страны предпочёл провести новогодние каникулы на острове Санта-Крус. Причём, весьма вероятно, отпуск главы Белого дома будет оплачивать не он сам, а один из богатых спонсоров Демократической партии, пишет New York Post.



AP

Большая часть США страдает от сильного холода и снегопада, который привёл к гибели не менее 65 человек и отмене 10 тыс. авиарейсов. И чем занят в такое непростое для страны время президент Байден? Он полетел в тропический отпуск на Санта-Крус, чтобы встретить там Новый год, пишет New York Post.

80-летний главнокомандующий будет греться под карибским солнцем возле подземного бассейна на прибрежной вилле с тремя спальнями и потрясающим видом на крупнейший из Виргинских островов. Тем временем на Среднем Западе и Восточном побережье Америки, особенно в штате Нью-Йорк, продолжаются транспортный хаос, повсеместные отключения электроэнергии и рост числа смертей, вызванных буйством стихии, отмечает издание.

Пока неясно, кому принадлежит загородная недвижимость, в которой отдыхает Байден, и будет ли он платить за своё пребывание. Но он уже не раз бесплатно останавливался в домах богатых спонсоров Демократической партии, обращает внимание New York Post.

Накануне президент вместе с первой леди Джилл Байден, его дочерью Эшли, её мужем Говардом Крейном и двумя внуками сели на борт номер один. До сих пор неизвестно, отправились ли в путешествие другие члены семьи, которые обычно участвуют в подобных поездках, в том числе замешанный в громких скандалах сын главы Белого дома Хантер.

В ноябре самый пожилой президент в истории США заявил, что планирует принять окончательное решение о переизбрании в «начале» 2023 года. Перед этим, по его признанию, ему и первой леди необходимо «улизнуть на недельку», напоминает New York Post.

В прошлом Байден нередко отдыхал за чужой счёт. Например, в августе он попросил бесплатно остановиться в загородном доме стоимостью $20 миллионов на острове Киава, штате Южная Каролина. Особняк принадлежит вдове бизнесмена Джеймса Олвина, с которым Байден сдружился во время своего вице-президентства. В начале своей карьеры в 70-е и 80-е политик также часто проводил зиму на Виргинских островах, считает издание.

По его словам, если Байден не заплатит за свой отпуск на Санта-Крус, то он должен будет сообщить об этом в ежегодном финансовом отчёте, который публикуется в мае. Эта форма не требует строгого соблюдения, но она может дать основание для проверки республиканцам, которые в следующем году возглавят нижнюю палату конгресса.

Во время своего вице-президентства Байден ни разу не раскрывал информации о расходах на отдых на Виргинских островах. Вместе с тем политик также не указывал ни одного бесплатного проживания в доме Олвина на Киаве, несмотря на то что, по информации New York Post, он «никогда не платил».

Комментарии читателей на сайте New York Post:

JackWest: Уф, я ТАК рад, что Джо собирается отдохнуть от работы по 3—4 часа в неделю, которая наверняка жутко утомляет. И, конечно же, мы, налогоплательщики, более чем счастливы заплатить за полёт первого борта, несмотря на то что многие из нас проводят эти праздники, застряв в холоде и снегу. Какой же молодчина! Красавчик!

DickFrenulum: Какой смысл ему путешествовать куда-либо, если он даже не будет знать, где находится?

RicoKrobar: Похоже, он подхватил привычку Джастина Трюдо брать отпуск раз в две недели. Такое ощущение, что Трюдо проводит в Канаде ровно столько времени, сколько нужно, чтобы не лишиться медстраховки. Вот что вы получаете за голосование или вброс бюллетеней!

zlate: Хотелось бы верить, что все мои замёрзшие соотечественники и те, чьи рейсы были отменены, вспомнят, как их президент заботился о них во время этого кризиса. И проголосуют соответствующим образом.

CarolBixlerDickinson: Наслаждайтесь роскошными каникулами, пока можете, Джоуи и Док (Джилл Байден требует, чтобы её называли доктором. — ИноТВ). Ведь, верите или нет, рано или поздно, но ПРАВДА ВСЕГДА выходит наружу, и когда это произойдёт, ваши апартаменты окажутся не такими шикарными.

Gracie: А врачи, которые каждые выходные накачивают его лекарствами в Делавэре, едут на Санта-Крус, чтобы вколоть Байдену что-то и привести в полусознательное состояние, на тот случай, если ему придётся общаться с прессой?

JoeFriday: Байден не испытывает сочувствия к рабочему среднему классу нашей страны. Байден заботится о Байдене. Худший «президент», который у нас когда-либо был.

sarge4953: От чего Джо нужно отдохнуть? Согласно его публичному графику, он проводит от 4 до 5 встреч в неделю. Ездит в Делавэр 3—4 раза в месяц. И если он выполняет какую-то дополнительную работу, то не помнит об этом.

JollyRancher: Какой смысл в откатах, если ты не можешь ими воспользоваться?