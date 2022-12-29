Пора прекратить увеличивать свою семью, 12 жен и 102 детей достаточно

67-летний фермер из Уганды Мзи Муса Хасахья, является одним из самых плодовитых многоженцев в истории. У него 12 жен, 102 ребенка и 568 внуков.

Даже по стандартам его родной деревни Лусака, где многоженство разрешено законом, семья Мзи Мусы Хасахьи считается гигантской. Несмотря на то, что он вырос в крайней нищете, ему удалось подняться над своим состоянием, накопив достаточно богатства и престижа, чтобы быть назначенным старостой деревни на несколько десятилетий и гарантировать, что всякий раз, когда он обращался к семье с предложением жениться на их дочери, они всегда соглашались.

Хасахья женился на своей первой жене в 1971 году в возрасте 16 лет, а затем продолжал брать новых жен. Поскольку его отец произвел на свет только двоих детей, что угрожало исчезновению его клана, угандийский фермер взял на себя заботу о том, чтобы его родословная сохранилась, произведя на свет более 100 детей.

– У моего покойного отца, Мвамади Мудумбы, было две жены, но родилось только двое детей. Это поставило под угрозу исчезновение нашей семьи и клана, – сказал Мзи Муса Хасахья в интервью the Ugandian Monitor, заявив о своей радости от того, что его дети и внуки будут расширять клан дальше.

Около трети детей Хасахьи живут с ним и его женами в семейном доме, остальные уехали и создали собственные семьи. Кроме этого 67-летний фермер признает, что не знает всех детей в своем доме по имени и кто их мать.

– Как мужчина может быть удовлетворен одной женщиной? Это признак того, что ты родился мужчиной, но с женскими гормонами, – смеясь, говорит Хасахья. – Все мои жены готовят одинаково и живут вместе в одном доме. Мне легко следить за ними, а также препятствовать их побегу с другими мужчинами в этой деревне.

Интересно, что старший ребенок Мзи на 21 год старше его младшей жены, 28-летней Забины, которая утверждает, что, несмотря на 67 лет, ее муж обладает энергией 25-летнего мужчины. Он заботится обо всех своих женах, проводит время с каждой из них и никогда им не изменяет.

Несмотря на все слова похвалы от своей семьи, Мзи Муса Хасахья признает, что не все идеально в его огромной семье. Из-за роста стоимости жизни ему все труднее и труднее обеспечивать всех всем необходимым, и это привело к тому, что половина его жен ушла от него. В настоящее время у него осталось только шесть из его первоначальных двенадцати жен.

– У него были деньги, но четыре года назад его скотоводческий бизнес рухнул, и женщины начали уходить одна за другой, пока их не осталось шесть, – сказал один из старших сыновей Бумару Хифунде.

Именно из-за этих финансовых проблем Хасахья уведомил своих оставшихся жен, что им нужно использовать противозачаточные средства, чтобы больше не забеременеть, поскольку любой новый рот, который нужно кормить, будет серьезным бременем для фермера.

– У меня больше не будет детей. Я увидела плохое финансовое положение и сейчас принимаю противозачаточные таблетки, – сказала одна из жен мужчины.

Возможно, решение Хасахьи к лучшему, ведь у него уже есть 102 ребенка и 568 внуков.