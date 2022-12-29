 

Цивилизация с Марса терраформировала Землю?

29.12.2022, 6:31, Разное
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Бывший завкафедрой астрономии в Гарварде, профессор Ави Леб, задался вопросом, могла ли продвинутая марсианская цивилизация терраформировать нашу планету, сделав жизнь возможной.

Насколько известно, Земля – единственная планета в Солнечной системе, где существует жизнь. Ученым не терпится выяснить, есть ли другие планеты, где возможна биологическая жизнь.

Одна из ближайших к Земле планет, Марс. Ученые обнаружили, что в древности, миллиарды лет назад, Красная планета была очень похожа на Землю. Основываясь на доказательствах, которые исследователи обнаружили, Марс, вероятно, имел атмосферу, огромные океаны, реки и озера. В общем, она соответствовала всем необходимым условиям для существования жизни.

Вероятно, когда Марс был покрыт зеленью с жидкой водой на поверхности и атмосферой, которая защищала его от суровых условий космоса, Земля была планетой, на которой жизнь была невозможна.

Все изменилось внезапно около 2,5 миллиардов лет назад. Марс потерял атмосферу и превратился из планеты, на которой могла развиться жизнь, в замерзшую пустыню, подобную той, которую мы видим сегодня. Его океаны исчезли, а реки и озера испарились. Сегодня ученые исследуют остатки этих водоемов.

Некоторые исследователи считают, что когда Марс потерял свою пригодность для жизни, Земля обрела ее. Так называемое событие Великого окисления привело к аэробному метаболизму и сложным формам жизни, что в конечном итоге привело к появлению многих видов, которые существуют на Земле.

Недавно астрофизик Ави Леб задумался о возможности терраформирования Земли марсианами. Данный вопрос профессор Леб задает в своей последней статье на Medium. В своем эссе астроном подсчитал, что если бы развитая инопланетная цивилизация возникла на Марсе в два раза быстрее, чем на Земле, и когда Красная планета утратила свою пригодность для жизни, то вся инфраструктура на Марсе давно была бы разрушена и превращена в пыль в результате ударов астероидов.

Но что, если у этой развитой инопланетной цивилизации были средства и технологии для путешествий на другие планеты Солнечной системы? Каковы шансы, что такая цивилизация, которая предвидела, что их планета гибнет, решит изменить другой мир?

Как объяснил профессор Леб, сильное окисление и рост цианобактерий могли быть искусственно выращены путем «подавления конкурирующих видов, посева или увеличения количества питательных веществ, которые позволили цианобактериям процветать».

Каковы шансы и существует ли хотя бы отдаленная вероятность того, что развитая инопланетная цивилизация существовала в Солнечной системе задолго до того, как Земля стала пригодной для жизни? И каковы шансы, что такая цивилизация помогла зародиться жизни на Земле, либо переселиться на нее?


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