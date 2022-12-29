Newsweek – бывший полковник армии США обвинил украинских солдат в совершении военных преступлений

Украинцы совершают военные преступления, пишет Newsweek, ссылаясь на слова бывшего морпеха армии США Эндрю Милберна. В своём недавнем интервью Милберн, проведший на Украине несколько месяцев в рамках тренировочной миссии, заявил о случаях убийства российских военнопленных бойцами ВСУ.



AP

Бывший полковник морской пехоты армии США Эндрю Милберн, проведший несколько месяцев на Украине в рамках тренировочных миссий, заявил в интервью, что, несмотря на то что большинство украинских солдат отличались профессионализмом, некоторые из них совершали «преступления», пишет Newsweek.

Милберн является создателем ЧВК «Моцарт», пишет издание: эта ЧВК в основном состоит из бывших бойцов американского спецназа. Она предоставляет Украине ряд услуг, включая обучение военных и помощь раненым.

В ходе своего недавнего интервью для подкаста The Team House Милберн назвал Украину «коррумпированным» обществом. Он также рассказал, что видел факты нарушения украинскими военными правил ведения боевых действий. «Обычно они не совершают преступлений. Нельзя убивать тех, кто сдался в плен… а такого было много. Были самые разные преступления», — приводит издание слова Милберна.

При этом американский журналист и блогер Макс Блюменталь отметил, что во время интервью Милберн употреблял алкоголь. По мнению Блюменталя, состояние опьянения могло исказить восприятие Милберна и поспособствовать обрисовке «более мрачной картины того, что он видел на Украине».