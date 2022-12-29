 

“Я создал и я управляю”: Пригожин взял на себя ответственность за деятельность ЧВК “Вагнер” после слухов о проверке МВД

29.12.2022, 1:50, Разное
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Он отметил, что осведомлен об этом и знает, что дело против него так и не было возбуждено. Несмотря на это, он дал понять, что готов полностью нести ответственность за деятельность ЧВК “Вагнер”.

“Что касается наемничества — я придумал, я создал, и я управляю ЧВК “Вагнер”. Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне. Если кого-то что-то не устраивает на территории России или за ее пределами, я в вашем распоряжении”, — цитирует Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее предприниматель заявлял, что главным секретом эффективной работы бойцов ЧВК является подготовленная и контролируемая структура, а также уважительное отношение друг к другу по всей вертикали.


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