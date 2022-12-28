Опять облом – Личное мнение

В жизни Бузовой — очередной облом. Всё началось с того, что гОленька радостно выложила кучу цветов, толсто намекая на отношения.

https://t.me/lenamiro/12764

Все устало обрадовались и принялись гадать — сама себе подарила цветы гОленька или кто принёс? Может, тайный жених?

Жениха, конечно, никакого не оказалось.

Цветы подарил исполнитель Бедросович, но жениться не позвал. Хотя, какая прекрасная могла бы быть пара — он в перьях, а она поёт.

Но не сложилось. В очередной раз не сложилось, да.

Смотрю я на милую гОленьку и думаю, что уже и Волочкова почти вышла замуж, а Бузова всё никак.

И поёт, и танцует, и яркая. И все её знают, и денежка водится. Дружит со знаменитостями, а своего дерзкого цитруса всё никак дождаться не может.

Что делать гОленьке с личной жизнью? Почему не складываются у неё отношения? Понятно, что не первой свежести женщина, но Волочкова же нашла жениха! И у Макеевой муж есть — сделала ему зубы и герб.

Сама Бузова считает себя сильной личностью. Может, оттого и мужика найти не может?

Очень хочется под Новый год пожелать Бузовой счастья. Какой вы ей дадите совет, чтобы её это личное счастье накрыло? Только без смеха, а серьёзно — сможете?

—