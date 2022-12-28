“Если бы сделала Валерия…”: Пригожин жестко прошелся по осквернившей светлый праздник звезде из США

Иосиф Пригожин высказался о 64-летней Мадонне, которая не перестает удивлять публику своими образами и выходками. Так, недавно американская звезда разместила в своем профиле в популярной социальной сети фото, на котором позировала рядом с родными и приемными темнокожими детьми на фоне рождественской ели.

Двое из них были одеты в платья с корсетами, а на их ногах красовались туфли на каблуках. Сама певица сидела на корточках, обняв одного из детей за ногу. Наряды и фото в целом не оценила даже повидавшая многое американская публика. Они обвинили звезду в осквернении светлого праздника, который вся страна отметила 25 декабря.

В поступках Мадонны нет ничего удивительного, считает Пригожин. По его словам, эта знаменитость всегда славилась тем, что устраивала провокации. “Если бы это сделала Валерия, наверно, это вызвало бы бурную реакцию”, – сказал продюсер в беседе с Пятым каналом. Мол, все, что делает исполнительница хита Like a Prayer, уже давно неинтересно.

Также Иосиф Пригожин, который довольно жестко прошелся по некогда популярной певице Мадонне, отметил, что в России нет такой проблемы, как расизм. Мол, и во времена СССР, и сейчас в школе детей учат относиться толерантно ко всем людям, вне зависимости от расы.