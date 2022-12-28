“Бэтмен” с Робертом Паттинсоном стал самым популярным фильмом на российских пиратских сайтах в 2022 году

Исследователи компании Group-IB составили рейтинг самых популярных фильмов, у которых было больше всего нелегальных копий на российских сайтах в 2022 году. Лидером списка стал “Бэтмен” Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. В российских кинотеатрах официальный релиз проекта был отменен за день до премьеры.

Второе место заняла супергеройская кинолента “Человек-паук: Нет пути домой”, а третье — “Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия”. На четвертой строчке расположился “Топ Ган: Мэверик” с Томом Крузом, вернувшимся к роли летчика. Пятое место занял “Проект “Адам”” режиссера Шона Леви с Райаном Рейнольдсом и Марком Руффало, а шестое — “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”.

Далее следуют “Затерянный город”, “Соник-2 в кино”, “Мир Юрского периода: Господство” и “Варяг”. Аналитики Group-IB подчеркивают, что в 2021 году рынок нелегального распространения копий фильмов в Рунете по сравнению с предыдущим годом сократился с 59 миллионов долларов до 50 миллионов.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе уже четыре года, но до недавнего времени догадаться об этом можно было лишь по папарацционным снимкам и редким комментариям Роберта в интервью. Актер предпочитает не пускать посторонних в личную жизнь и не афишировать нежные чувства публично. Так что появление пары на на показе мужской одежды Dior, который прошел в начале декабря в Египте, можно считать их официальным публичным дебютом.