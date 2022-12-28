 

Мадонна поделилась праздничными фото с детьми в провокационных нарядах

28.12.2022, 16:15, Разное
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На днях многие западные звезды отмечали католическое Рождество и делились праздничными снимками в социальных сетях. Мадонна тоже не осталась в стороне. В своем личном блоге певица опубликовала кадры с детьми, однако фото вызвали неоднозначную реакцию у фанатов.

64-летняя поп-исполнительница позировала на фоне елки вместе с четырьмя детьми: 17-летним Дэвидом Банда, 16-летней Чифундо Мерси Джеймс и 10-летними Стеллой и Эстер. Для Рождества они выбрали провокационные образы: юные девочки надели корсеты и высокие каблуки. Именно на это и обратили внимание поклонники. 

На Мадонне были шапка Санта-Клауса и бело-красный комбинезон на молнии. Дэвид Банда был одет в голубую рубашку, Чифундо Мерси Джеймс — в синее платье на бретелях.

Если вы не знали, Мадонна была в браке дважды. Первым супругом певицы был актер Шон Пенн. Во второй раз она вышла замуж за режиссера Гая Риччи, от которого родила сына Рокко. У исполнительницы также есть дочь Лурдес от персонального фитнес-тренера Карлоса Леона, а еще четверо приемных детей: Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

Недавно старшая дочь певицы Лурдес Леон стала героиней обложки свежего номера The Cut и дала развернутое интервью. Модель, хореограф и танцовщица рассказала о стремительно развивающейся карьере и знаменитой матери.


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