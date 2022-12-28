Хаки, вереск и нюд: дресс-код подчиненных Ким Кардашьян

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян дала большое интервью в подкасте Angie Martinez IRL. Звезда реалити пригласила ведущую к себе в офис, чтобы показать интерьер рабочего пространства и рассказать о своих сотрудниках. Энджи Мартинес отметила, что у работников есть определенная униформа.

Абсолютно. У меня заведена униформа. Хотя это не униформа в традиционном понимании. Это просто определенная цветовая палитра.

При этом Ким пояснила, что при трудоустройстве выдает каждому сотруднику справочник. В данном перечне прописана цветовая гамма в одежде, которую она разрешает носить на работу. Среди них оказались хаки, серый, вересковый серый, черный, темно-синий, белый и кремовый тона.

Мы можем придерживаться всех нейтральных цветов. Не так много цветовых запретов.

Ким Кардашьян продолжает развивать бизнес несмотря на сложный развод с Канье Уэст. Недавно пара завершила раздел имущества и окончательно рассталась. По слухам, Канье всячески пытался тормозить процесс в надежде вернуть расположение бывшей супруги, однако Ким осталась непреклонна.