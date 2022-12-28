 

“Сгорел быстро”: у Таисии Повалий умер отец

28.12.2022, 16:07, Разное
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В 2004 году на Украине случилась “оранжевая революция”. Певица помнит, как пришла тогда на один из центральных телеканалов, чтобы заявить о своей гражданской позиции: мол, она “против майданов и разрушений”.

“В студии я столкнулась с наглостью и невоспитанностью Вячеслава Вакарчука (политик, лидер группы “Океан Эльзы” – Прим. ред.), – вспоминает звезда. – Его оскорбления в мой адрес для меня тогда были шоком! Ведь я женщина и намного (на 11 лет – Прим. ред.) старше его. Этот эфир смотрела вся страна, а сразу после него на меня обрушилась стена с угрозами расправы, проклятиями и пожеланиями смерти. От таких угроз, конечно, стало страшно и мы сбежали в Донецк, где жили в гостинице, надеялись на перемены”.

Но судьба-злодейка продолжала испытывать артистку. “Все события, как снежный ком, накатывались на меня, – продолжает Повалий. – Неожиданно резко заболел отец (Николай Павлович, 1935 г. р. – Прим. ред.), ему потребовалась срочная операция. 28 декабря его не стало. Он ушел мужественно, терпя боли физические, сгорел быстро”.

Отец был всегда примером для Таисии Повалий. “Отец, спасибо за стержень, за все уроки жизнь, за испытания, что мы проходили вместе и порознь”, – написала певица на своей странице в социальной сети.


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