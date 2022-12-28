 

Итоги года

28.12.2022, 15:55, Разное
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В большом эфире с главным редактором «Новой» Дмитрием Муратовым подвели итоги года!

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Мерч, который упоминают Дмитрий Андреевич и Ирина Воробьева, можно купить в нашем онлайн-магазине.

 * Ирину Тумакову, Алексея Венедиктова, издание The Bell, упомянутых в эфире, Минюст РФ включил в реестр иноагентов.

Источник: Новая газета


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