Итоги года
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В большом эфире с главным редактором «Новой» Дмитрием Муратовым подвели итоги года!
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Мерч, который упоминают Дмитрий Андреевич и Ирина Воробьева, можно купить в нашем онлайн-магазине.
* Ирину Тумакову, Алексея Венедиктова, издание The Bell, упомянутых в эфире, Минюст РФ включил в реестр иноагентов.
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Источник: Новая газета
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