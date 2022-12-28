Итоги года

В большом эфире с главным редактором «Новой» Дмитрием Муратовым подвели итоги года!

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* Ирину Тумакову, Алексея Венедиктова, издание The Bell, упомянутых в эфире, Минюст РФ включил в реестр иноагентов.

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