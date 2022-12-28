Самый лучший стиль для холодного времени года: тенденции зимнего бохо-2023 и секреты составления теплых образов

Стиль бохо появился в девяностых годах, однако стал невероятно популярен только к середине нулевых. Сейчас он также в моде. И хотя бохо обычно ассоциируется с летним сезоном, в 2023 году он будет актуален в том числе и зимой.

Основные характеристики

Бохо считается тем стилем, с помощью которого можно наиболее ярко выразить свою индивидуальность. Он легко узнаваем благодаря обилию этнических и растительных принтов, многослойности, преобладанию изделий из кожи, бархата, вещам с кружевом и с бахромой.

Если говорить о тенденциях зимнего бохо, то можно выделить следующие характеристики:

удобство и комфорт на первом месте; преобладание белых, пастельных и земляных оттенков (песочного, коричневого, приглушенного зеленого и т. д.); создание уютных и «теплых» образов (за счет меховых, «плюшевых» вещей, больших шарфов, свитеров с высокой горловиной и т. д.); использование шуб и дубленок в качестве верхней одежды; обязательное наличие аксессуаров (сумочек, шляп, колец, ожерелий, браслетов и т. д.).

А теперь вдохновимся эффектными образами в стиле бохо.

Дубленка и юбка макси

В стиле бохо есть элементы хиппи и цыганского стиля. Именно данные особенности позволяют создавать многослойные образы. Попробуйте сочетать в контексте одного лука юбку макси и удлиненную приталенную дубленку (либо допускается теплое пальто с капюшоном). Сделайте образ самобытным за счет аксессуаров, например двух сумок (поясной и через плечо), шарфа, варежек или перчаток.

Ковбойская шляпа и сапоги-казаки

С помощью правильно подобранных аксессуаров вам не составит труда выдержать эстетику бохо. Беспроигрышный вариант — это включить в свой лук ковбойскую шляпу и сапоги-казаки. Правильным решением будет подобрать обувь с декором в виде бахромы, с металлическими заклепками. Сочетайте такие аксессуары с одеждой в теплых оттенках коричневого, например с длинной юбкой или платьем и дубленкой с меховой отделкой.

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Если вы не носите перчатки, тогда украсьте руки кольцами. Лучше всего смотрятся изделия из серебра с разноцветными камнями.

Не ограничивайтесь только одним кольцом: колец может быть несколько (на каждом пальце или по две штуки на одном пальце). Добавьте в лук еще больше аксессуаров с бахромой, например сумку.

Дубленка, джинсы и кардиган

Хороший многослойный образ в эстетике бохо получается при сочетании длинной дубленки, джинсов и длинного кардигана. Кстати, если вам нравятся неожиданные решения, тогда вместо кардигана можете надеть летнее платье макси на пуговицах. Только расстегните пуговицы ниже талии.

Обратите внимание, что в контексте стиля бохо лучше подбирать классические джинсы из синего денима (можно чуть потертые). Сделать образ более ярким и запоминающимся можно с помощью дубленки с принтом в цыганском стиле.

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Меховый жилет и юбка макси

Если нужно сделать акцент на изысканности и элегантности, тогда возьмите на вооружение следующий лук. Сочетайте в одном наряде облегающую водолазку, многослойную длинную юбку и меховый жилет. Лучше, если юбка будет с принтом. Например, это может быть этнический рисунок в цыганском стиле или растительные орнаменты.

Дополните лук ботильонами на каблуках. Вы вполне можете использовать летнюю юбку из тонкого материала. Но тогда для утепления под низ наденьте колготы либо легинсы.

Платье и дубленка

В зимнем бохо можно и нужно носить летние вещи. Например, платье с кружевом или ажурными вставками из натуральной ткани (льна, хлопка и т. д.). Выбирайте платье макси белого или молочного цвета, наверх набросьте длинную теплую дубленку с принтом и с меховой отделкой. Завершите образ ботильонами или сапогами. Не забудьте добавить аксессуары в виде колец, ожерелий (цепочек), сумки с бахромой, головного убора и даже солнцезащитных очков (если на улице хорошая солнечная погода).

Дубленка с кардиганом и свитером

Уютный и одновременно стильный и элегантный образ получается, если использовать одежду светлых пастельных оттенков. Попробуйте сочетать дубленку с вязаным кардиганом с принтом. Под низ наденьте однотонный белый свитер и такого же цвета брюки (можно взять штаны в спортивном стиле). Вместо кроссовок отдайте предпочтение ботильонам на каблуках. Интересная деталь: пусть из-под ботильонов немного выглядывают носочки. Лучше отдавать предпочтение обуви из натуральной замши.