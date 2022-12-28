 

Стример Алексей Пчелкин приглашен вести передачу на ТВ

28.12.2022, 13:41, Разное
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Первый канал предложил комментатору CS:GO Алексею Пчелкину стать ведущим авторской передачи о киберспорте и играх. Стример рассказал об этом на своем Telegram-канале и спросил совета у подписчиков, стоит и ему соглашаться.

Алексей Пчелкин приглашен стать ведущим авторского шоу на Первом. Знаменитый комментатор сетевых игр под ником «Pch3lk1n» поинтересовался у фолловеров, стоит ли ему соглашаться на это предложение. Стример рассказал игровому сообществу, что инициатором запуска подобной передачи стала медиагруппа «Красный квадрат». В рамках общего ночного блока Пчелкин станет ведущим своего авторского подкаста, посвященного сетевым играм и киберспорту.

Стример сообщил, что сам будет выбирать контент передачи и кого приглашать в гости для участия в шоу. «Я сейчас нахожусь в раздумьях (…) Первый канал, но авторство полностью мое будет. Что думаете?», – обратился Pch3lk1n к своим подписчикам.

Публикация Алексея Пчелкина вызвала негатив со стороны украинского аналитика и бывшего игрока в CS:GO Арсения Триноженко, который заявил, что стример после согласия стать ведущим на Первом «будет долго отмываться от этого позора». Причем сам Пчелкин окончательного решения еще не озвучил, только спросил совета у своей аудитории.

К слову, Первый канал никак не прокомментировал возможное расширение списка своих передач за счет нового проекта, посвящённого сетевым играм.


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