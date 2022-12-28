 

Сбер объявил об амнистии по вкладам для всех клиентов

28.12.2022, 11:33, Разное
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Решение было принято на
президиуме комиссии по вкладам Сбербанка на итоговом собрании. Отмечается, что
вкладчики могут отказаться от нововведения, отписав свои сбережения в пользу
финансового учреждения.

«Мы всегда выступаем за гибкие, взвешенные и взаимовыгодные решения. Бывает, что вклад приносит несколько ниже прибыль, чем от него ожидали, это
нормально. Наш дальнейший курс развития основан на пожеланиях вкладчиков, ради
них мы и продолжим нашу политику», – отметил председатель совета директоров
Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в
2023 году компания сделает ставку на инвестиции в проекты, связанные с развитием
веломаршрутов по всей России, а также отдельно акцентирует внимание на высоких
технологиях в области туризма, в частности, на разработке спальных мешков и
палаток с интеграцией голосового помощника «Салют».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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