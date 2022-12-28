Сбер объявил об амнистии по вкладам для всех клиентов

Решение было принято на

президиуме комиссии по вкладам Сбербанка на итоговом собрании. Отмечается, что

вкладчики могут отказаться от нововведения, отписав свои сбережения в пользу

финансового учреждения.

«Мы всегда выступаем за гибкие, взвешенные и взаимовыгодные решения. Бывает, что вклад приносит несколько ниже прибыль, чем от него ожидали, это

нормально. Наш дальнейший курс развития основан на пожеланиях вкладчиков, ради

них мы и продолжим нашу политику», – отметил председатель совета директоров

Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в

2023 году компания сделает ставку на инвестиции в проекты, связанные с развитием

веломаршрутов по всей России, а также отдельно акцентирует внимание на высоких

технологиях в области туризма, в частности, на разработке спальных мешков и

палаток с интеграцией голосового помощника «Салют».

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