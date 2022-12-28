Сбер объявил об амнистии по вкладам для всех клиентов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Решение было принято на
президиуме комиссии по вкладам Сбербанка на итоговом собрании. Отмечается, что
вкладчики могут отказаться от нововведения, отписав свои сбережения в пользу
финансового учреждения.
«Мы всегда выступаем за гибкие, взвешенные и взаимовыгодные решения. Бывает, что вклад приносит несколько ниже прибыль, чем от него ожидали, это
нормально. Наш дальнейший курс развития основан на пожеланиях вкладчиков, ради
них мы и продолжим нашу политику», – отметил председатель совета директоров
Сбербанка Герман Греф.
По его словам, в
2023 году компания сделает ставку на инвестиции в проекты, связанные с развитием
веломаршрутов по всей России, а также отдельно акцентирует внимание на высоких
технологиях в области туризма, в частности, на разработке спальных мешков и
палаток с интеграцией голосового помощника «Салют».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет