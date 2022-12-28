ФСИН создаст голосовой помощник «Алёха»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) анонсировала создание не имеющего аналогов в мире голосового помощника.

Робот по имени «Алёха» сможет проконсультировать заключённых по вопросам соблюдения тюремного режима, а также дать разъяснения положениям закона.

«Алёха» будет тесно интегрирован с приложением «Мой донос», рассказал глава отдела программной разработки ФСИН Евгений Никифоренко. С 1 января граждане смогут отслеживать ход возбуждённого в их отношении уголовного дела с момента поступления доноса и до конца отбытия наказания в колонии.

Голосовой помощник сможет ответить на наиболее частые вопросы о правилах поведения в колонии, о мастях заключённых, об основных положениях закона и не только. Также «Алёха» будет помогать заключённым составлять обращения к администрации колонии, жалобы, благодарственные письма и заявления об УДО.

Первой колонией, в которой в тестовом режиме будет введено использование «Алёхи», станет ИК-2 во Владимирской области.

– Конечно, по регламенту смартфоны заключённым не положены. Голосовой помощник начнёт с того, что разъяснит им это правило, – поясняет Евгений Никифоренко. – Пользоваться «Алёхой» они смогут в красном уголке в строго установленное время и под присмотром сотрудника колонии. Технология существенно повысит юридическую грамотность осуждённых и избавит работников ФСИН от необходимости бесконечно разъяснять одни и те же правила. Если эксперимент в ИК-2 будет призван удачным, «Алёха» появится и в других колониях на территории страны.

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