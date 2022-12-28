 

Зачем успешный предприниматель бросил бизнес и уехал жить на заброшенный хутор в столетний дом

28.12.2022, 9:05, Разное
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Бывший предприниматель из Белоруссии по имени Виктор рассказал историю своего непростого пути к себе. Мужчина продал бизнес, купил столетний хутор в глуши и восстанавливает его. Столетний заброшенный дом на хуторе стал для него настоящим смыслом жизни. Жена сразу поддержала его, хотя многие отнеслись к решению с сомнением. Год постройки дома по документам – 1927.

“Я не иду по легкому пути, я хочу все, что здесь есть, если это возможно, восстановить. Я всю свою энергию перенес сюда на хутор. Здесь настоящий рай на земле”, – отметил он.

В “прошлой” жизни Виктор был директором сети магазинов розничной торговли товарами для сельскохозяйственных нужд. Со временем предприниматель свернул бизнес из-за отсутствия интереса.

В апреле 2022 года Виктор решился на одну из главных покупок в жизни. За $1500 молодой человек приобрел хутор с вековым домом. Однако оказалось, что в эту скромную сумму включена была не только усадьба, но еще и новая жизнь. В уютной глуши, среди вековых построек, успешный предприниматель понял, что наконец нашел свое место. По словам Виктора, старый дом построен на совесть, и простоит еще много десятков лет.

“Дерево здесь – сейчас такого дерева нет, это зимний лес, я думаю, еще простоит сто лет. При нужном уходе, при правильной обработке, консервации. Из трудностей на данный момент – отсутствие электричества. Столб стоит в 400 метрах. Пока дом питается от генератора. Его хватает на освещение и подключение необходимых для ремонта инструментов. В проекте – печки по всему дому, теплый пол и современный санузел. Также в планах строительство солнечной электростанции”, – рассказал Виктор.

Виктор считает, что к концу следующего года ремонт может быть доделан, и его семья сможет въехать в обновленное жилище.

“Мне не хватало этого, когда я работал в городе. Здесь я физически работаю, но моя голова отдыхает. Мотивирует возможность автономной жизни. Я смогу прокормит свою семью в любом случае. Если все деньги отменятся, все товары пропадут, мы на хуторе сможем жить автономно”, – отметил Виктор.


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