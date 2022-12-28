ABC News – штат Нью-Йорк столкнулся с «метелью века»

Сильнейшая за последние полвека метель обрушилась на штат Нью-Йорк, пишет ABC News. Непогода уже унесла жизни более 10 человек. Отмечается, что на спасение людей брошены спасатели: также на выручку приходят добровольцы из местных жителей.

Этим утром западная часть штата Нью-Йорк была сотрясена сильнейшей за последние 50 лет метелью.

КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк: Эта метель совершенно беспрецедентна. Вне сомнения, это метель века.

Более 10 человек были найдены на улице замёрзшими до смерти. Представители властей считают, что количество погибших увеличится, как только спасатели смогут достичь всех районов. Они уже спасли более 500 человек, борясь с ураганным ветром и семифутовыми сугробами на улицах. В какой-то момент почти все пожарные машины в Баффало застряли в снегу.

Но в этой истории есть и позитив: многие жители добровольно внесли свой вклад и начали помогать соседям. Шакара Аутри призвала к помощи на своей странице в Facebook*, после того как обнаружила на улице кричащего от боли мужчину. Аутри завела мужчину в свой дом: у него было сильное обморожение. Однако ей не удавалось дозвониться до службы спасения или Национальной гвардии.

ШАКАРА АУТРИ, жительница штата Нью-Йорк: Я так больше не могу. Нельзя, чтобы этот человек умер здесь, у меня дома. Я сделала всё, что в моих силах, этому человеку нужна помощь.

Наконец, добровольцы ответили на зов, прибыли к Аутри домой и отвезли пострадавшего в госпиталь. Вот ещё история о Шахиде Мохаммед: в её доме на выходных отключилось электричество. Она отчаянно пыталась поддерживать жизнь в её ребёнке, когда у него отключился ингалятор. Местные власти сообщили, что ответили на призыв о помощи, но не нашли никого дома.

ШАХИДА МОХАММЕД, жительница штата Нью-Йорк: Я сидела у себя дома, плакала, надеясь, что хоть кто-нибудь постучится в мою дверь. Если они говорят, что стучались и никто не ответил, если они знали, что там семья с ребёнком, то им надо было снести дверь. Мы были дома, нам нужна была помощь.

Мохаммед и её муж рассказали, что два дня делали своему ребёнку искусственное дыхание, пока к ним на помощь не пришли добровольцы.

И ещё хорошие новости: Шахида сообщила, что её ребёнок чувствует себя хорошо. Однако тысячи людей по-прежнему остаются без электричества: по многим дорогам нельзя проехать, а аэропорт закрыт до завтра.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

