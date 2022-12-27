 

Кроссовер Geely Coolray нового поколения впервые заметили на дорожных испытаниях в Москве

27.12.2022, 19:55, Разное
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На московских дорогах обнаружили обновленный китайский кроссовер Geely Coolray.

Модель пока передвигается с применением плотного защитного камуфляжа на кузове. Вместе с тем эксперты полагают, что речь идет о тестовых заездах в России, которые в дальнейшем приведут к возможности поставок к местным дилерам. Пока технические параметры кроссовера Geely Coolray не раскрыты, однако эксперты полагают, что в новой версии установят бензиновый двигатель на 1,5 литра с мощностью 181 л.с.

Автомобиль имеет более современный дизайн кузова, а также улучшенный салон с качественными материалами отделки. Кроем того, новый кроссовер оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой передач.


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