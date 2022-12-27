 

Александр Беглов два часа удерживал от падения 30-метровую ёлку в центре Петербурга

27.12.2022, 19:33, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предотвратил очередное чрезвычайное происшествие, которое могло привести к многочисленным человеческим жертвам.

27 декабря глава Северной столицы решил инкогнито посетить Эрмитаж. Возвращаясь из музея, он увидел, что главная городская новогодняя ёлка установлена неправильно и уже начала падать.

Рядом с 30-метровым деревом находились сотни петербуржцев, поэтому губернатор немедленно бросился к накренившейся «лесной красавице» и буквально в последнюю минуту предотвратил непоправимое.

Держа огромное дерево, Беглов попросил проходящих мимо горожан вызвать спасателей, но из-за тяжёлых погодных условий сотрудники МЧС смогли прибыть на Дворцовую площадь только через два часа. Всё это время губернатор удерживал многотонное дерево от падения, громко предупреждая горожан об опасности.

– Я не совершил подвиг, я просто оказался в нужное время в нужном месте. Любой настоящий петербургский мужчина поступил бы также, – рассказал Беглов журналистам.

После публикации сообщения об инциденте жители Северной столицы создали петицию с требованием наградить губернатора медалью «За отвагу». За первые сутки более 100 тысяч петербуржцев поставили свои подписи под обращением.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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