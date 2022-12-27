Кокосовое, оливковое и розмарин: смесь из пяти масел поможет решить проблему выпадения волос

Секущиеся кончики, потеря объема и блеска, выпадение волос – все это закономерные результаты постоянных стрессов, неправильного питания, несоблюдения режима сна и, конечно же, неправильного отдыха. Пытаясь спасти свою шевелюру, не торопитесь выбрасывать кучу денег на дорогие и малоэффективные косметические средства. Лучше воспользуйтесь чудодейственной смесью натуральных масел, которая решает многие проблемы волос.

Кокосовое масло

Это отличное средство для компенсации потери белка в волосяном стержне. Регулярное применение кокосового масла предотвращает выпадение, сухость и ломкость волос. Также можно визуально замаскировать сечение и придать локонам эффектный зеркальный блеск.

Касторовое масло

Это средство богато антиоксидантами, белками, витаминами и жирными кислотами. Таким образом, касторовое масло питает кожу головы, а также насыщает стержень волоса необходимыми питательными веществами. Регулярное применение такого масла показано тем, кто борется с выпадением волос и хочет увеличить их густоту.

Миндальное масло

Сухие кончики волос портят всю картину, даже если у девушки роскошные густые волосы. То же самое касается сечения. Если у вас есть подобная проблема, вам просто необходимо регулярно применять масло сладкого миндаля. Миндальное масло содержит огромное количество витамина Е, который действует как природный антиоксидант, лечит и восстанавливает любые признаки повреждения волос. Оно особенно понравится длинноволосым дамам.

Оливковое масло

Исследования показывают, что оливковое масло первого отжима предотвращает процессы, приводящие к выпадению волос, и стимулирует их здоровый рост. Также данное средство убивает грибки, приводящие к появлению перхоти.

Масло розмарина

Это эффективный стимулятор роста волос. Действие масла настолько сильное, что его даже можно использовать на начальных стадиях алопеции. Кроме того, оно борется с перхотью и чрезмерной жирностью.

Смесь масел

Чтобы приготовить эффективную масляную маску, нужно взять по чайной ложке кокосового, касторового, миндального и оливкового масел и добавить 10 капель розмаринового эфира. Если волосы длинные, необходимо пропорционально увеличить количество ингредиентов.

Нанесите смесь масел сначала на кожу головы, слегка массируя, а потом распределите по всей длине. Соберите волосы в пучок, утеплите пленкой и полотенцем и оставьте на 20 минут. Затем нужно дважды промыть локоны шампунем.