 

Премьер-министр Армении демонстративно проиграл в нарды перстень, полученный на саммите СНГ

27.12.2022, 17:33, Разное
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Петербургские журналисты обнаружили в одном из городских ломбардов клубный перстень участника неформального саммита СНГ, который состоялся накануне. Как выяснилось, он принадлежал премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Девять золотых перстней с новогодними поздравлениями изготовили для президентов стран СНГ, приехавших в Петербург на неформальную встречу. Только Александр Лукашенко согласился надеть перстень на палец.

В тот же вечер Никол Пашинян отправился на Полюстровский рынок пообщаться представителями армянской диаспоры. Здесь он и использовал перстень в качестве ставки в игре. Эксперты по нардам считают, что он не очень старался выиграть.

– Премьер два раза мог заблокировать фишки противника в самом начале игры. Это гарантированный «марс». Но он почему-то не воспользовался этой возможностью, как будто поддавался, – заявил тренер сборной Армении по нардам Оганес Айвазян.

Соперник Пашиняна сразу сдал перстень в ломбард по цене золотого лома. По его словам, перстень не представляет ни художественной, ни коллекционной ценности.

– У нас в Ереване такие перстни никто не носит. Дешёвая вещь, даже подарить кому-то стыдно. А в ломбарде по 450 рублей за грамм приняли, всё-таки деньги, – сказал он.

Узнав о том, что президентский подарок оказался в ломбарде, губернатор Петербурга приказал сотрудникам мэрии немедленно его выкупить, однако, когда они приехали на место, перстень уже продали неизвестному покупателю.

Политологи полагают, что проигрыш перстня указывает на плохие перспективы Армении в СНГ и ОДКБ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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