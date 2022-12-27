Мнение: О выдающемся лузере XXI века… Узнаёте?

Это же надо было так облажаться!

Да, XXI век ещё не перевалил и за первую четверть. Но уже понятно: второго такого лузера — не будет. Ибо такие рождаются раз в столетие, если не реже. И ведь как широко улыбнулась Фортуна ему поначалу! Выходец из обычной советской семьи, сын фронтовика, выпускник ленинградского вуза, — разумеется, «конторский», — он волею случая (или куратора) вошёл в круг приближённых тогдашней «звезды демократов», адвоката Анатолия Собчака, и это стало супертрамплином, вознёсшим его к вершинам государственной власти в 1990-е. А к началу миллениума он де-факто всю 146-миллионную Россию получил в безраздельное владение — вместе с уникальным шансом направить её по пути развития в крупную, преуспевающую страну европейского типа, уровня если не Германии, то Франции.

И???

И это, кстати, совсем не тот, о ком вы могли подумать первым делом.

Анатолий Чубайс.

Ещё в начале 1990-х он заполучил ни с чем не сравнимую #власть, став главой Госкомимущества и проведя приватизацию в России. Благодаря чему в его распоряжении оказался огромный массив информации обо всей тогдашней частной собственности в стране. О каждом собственнике, о схемах приобретения, о тонких моментах и прочих нюансах, включая договорные и даже криминальные. Не говоря уже о том, что судьбу многих крупных сделок он решал практически единолично. И вообще был главным «решалой» в государстве. Неофициальным, конечно.

К началу 2000-х его возможности достигли апогея. Если в 1996-м Анатолий Чубайс организовал второй срок для уже действующего президента Бориса Ельцина, то три года спустя его стараниями президентское кресло в РФ занял ничем особо не отличившийся бывший питерский муниципальный чиновник Владимир #Путин. К слову, про их отношения в начале века знающие люди говорили так: «Если Чубайс захочет сместить Путина, то через три месяца у России будет новый президент. А если Путин захочет сместить Чубайса, то… через три месяца у России тоже будет новый президент».

Но в итоге Владимир Путин полностью переиграл своего бывшего «патрона». И вот — закономерный результат.

Куда всё подевалось — и влияние, и #власть, и ресурсы, и возможности?

Бывший «хозяин страны» и «делатель президентов» нынче сидит в бюджетном даже по израильским меркам уличном кафе, где на столе — только вода. В компании, предположительно, третьей супруги, Авдотьи Смирновой (целиком в кадр не попала). На нём, похоже, всё те же кроссовки и джинсы, в которых он прибыл на Землю Обетованную.

По слухам, теперь у него совсем другие приоритеты. Анатолий Чубайс прошёл процедуру алии, упирая на то, что мама, Раиса Ефимовна Сегал [по данным Википедии — Сагал], привила сыну «любовь к еврейскому народу». Помимо возможности передвигаться по миру, это даёт определённые гарантии. Но всё равно — как-то боязно…

Потому что даже бывшие соратники, получившие в своё время лакомые куски «общенародной» собственности прямиком из рук тогдашнего всесильного министра, но тоже всё потерявшие, снова поднимают на знамёна «Во всём виноват Чубайс!» © И уже громко требуют суда над ним.

Чужой для всех, ничем не связан, он думал: вольность и покой — замена власти… ©

Но ведь не будет ему покоя до конца дней?

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