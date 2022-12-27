Хлое Кардашьян впервые показала лицо пятимесячного сына от Тристана Томпсона

Модель и звезда реалити Хлое Кардашьян опубликовала рождественскую открытку с детьми. На ней девушка впервые показала лицо пятимесячного сына от баскетболиста Тристана Томпсона. Мальчик, имя которого пока держится в секрете, родился от суррогатной матери в августе этого года. На праздничном снимке 38-летняя Хлое Кардашьян, одетая в красное кожаное платье с глубоким декольте и разрезом от бедра, позирует на фоне наряженной елки. Рядом с ней стоит ее 4-летняя дочь Тру, а на руках звезда держит младшего сына.

В начале 2022 года Хлое рассталась со своим бойфрендом, Тристаном Томпсоном. Летом стало известно, что у бывших влюбленных вот-вот появится второй ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Мальчик появился на свет 6 августа. Несмотря на рождение второго ребенка, Хлое и Тристан так не возобновили свои отношения.

Ранее Хлое мельком показала сына в одной из серий шоу “Семейство Кардашьян”. Сестра Ким присоединилась к ней в медицинском центре Cedars-Sinai Лос-Анджелеса и запечатлела на камеру трогательные семейные моменты. Более того, она задокументировала на пленку роды суррогатной матери.