 

“Легкомысленность и необязательность”: вышвырнутый из Европы Михалков цинично оскорбил россиян

27.12.2022, 16:31, Разное
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Народный артист РСФСР, Герой труда РФ Никита Михалков в заключительном выпуске программы “Бесогон” решил подвести итоги уходящего года. По его словам, на разных площадках совокупно выпуски набрали почти три сотни миллионов просмотров. Режиссер задумался над секретом успеха своего детища.

Он предположил, что программа “Бесогон” вызывает интерес у народа, потому что авторы стараются говорить со зрителями не с высока, на равных, без издевок и надменности. По словам, актера, порой гражданам именно этого не хватает в диалоге с властью. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.

Никита Михалков подчеркнул, что зачастую чиновники пустым трепом и отговорками вместо серьезных и правдивых слов. Поэтому, полагает он, вся страна с нетерпением ждет “Прямой линии” с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению артиста, выступление президент смотрят не только простые граждане, но и губернаторы, которые ждут команды от главы государства, чтобы решить проблемы людей. Однако в итоге Никита Михалков пришел к циничному выводу.

Он заявил, что вина за подобное отношение чиновников к народу лежит и на простых гражданах. “Легкомысленность и необязательность” – эти пороки, по словам режиссера, научили людей ни к чему не относиться всерьез. Такими жесткими формулировками он фактически оскорбил россиян.

К слову, теперь знаменитому режиссеру придется больше времени проводить на родине и, вероятно, чаще общаться с согражданами. Никита Михалков не так давно угодил в европейский “черных список”. Большой патриот России больше сможет посещать свою виллу в Италии.


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