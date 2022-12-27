 

“Они и так загибаются”: Эльдар Муртазин о запрете зарубежных интернет-платформ в России

27.12.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Муртазин подчеркнул, что новым IT-стартапам не стоит ожидать головокружительного успеха в первые два года существования. За этот срок проект не успеет утвердиться в головах людей. Даже огромные вливания финансов не помогут. И главное для создателей — самим быть целевой аудиторией своего продукта. Иначе на нем смело можно ставить крест.

“Самый важный вопрос, который надо поставить перед собой: что вы делаете, для кого и насколько вам самим это интересно”, — уверен эксперт.

Увеличить аудиторию не поможет даже монетизация. По мнению Муртазина, это не приоритетный инструмент привлечения. Поскольку в этом случае авторами движет только желание заработать. Куда важнее проработать стратегию, с помощью которой можно мотивировать людей делиться друг с другом контентом. А когда монетизация становится одним из приоритетов, сложно добиться высокого качества публикуемых материалов. Подобная ситуация сложилась на платформе Дзен. Целая армия авторов плодила шаблонные статьи, больше похожие на желтую прессу.

В беседе с Дмитрием Илюхиным и Иваном Добровольским Эльдар Муртазин также обсудил перспективы российского рынка касательно замены зарубежных видеохостингов. В том числе YouTube. Эксперт отметил, что пока для этого ресурсов в России недостаточно. Вдобавок, у потребителей уже сформировалась привычка получать видеоконтент именно на зарубежном ресурсе. Поэтому пользоваться им россияне не перестанут даже после блокировки. Российским интернет-проектам нужно будет заинтересовать аудиторию. И для этого пользователи должны стать соратниками этих самых IT-стартапов.

“Большинство российских сервисов на словах заявляют, что пользователь стоит во главе угла, а на деле даже не хотят и не умеют с ним коммуницировать”, — уверен Эльдар Муртазин.

При этом он отметил, что в России до сих пор многие продолжают вести аккаунты в запрещенных социальных сетях. Это происходит, поскольку государство не приемлет жестких мер. Реального наказания за использование зарубежных сервисов нет. Однако в том, что какие-то санкции для пользователей необходимо вводить, эксперт сомневается. Ведь иностранные площадки на российском рынке уже и так “загибаются”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02.22 / Александр Беглов возглавил рейтинг «двоечников» после проваленной снегоуборки в Петербурге

06.12.22 / Переосмысленная классика и привычные балетки: главные обувные тренды 2023 года с подиумов

11.01.22 / Омикроном может заразиться пол-Европы, заявили в ВОЗ

05.02.22 / Берлинный герой

13.04.22 / Мнение: Коротко по Украине. 13.04.2022

23.10.20 / «Чудо-оружие» Третьего рейха и другие тайны

21.06.22 / Мигранты из Подмосковья устроили стрельбу во время массовой драки

04.06.21 / От льняных дропов до купальников из нефти: дайджест fashion-новостей недели

28.05.21 / Настасья Самбурская, Маргарита Мамун, Юлия Савичева и другие на премьере фильма “Круэлла”

24.11.21 / Переехала в США, отвернулась от отца и проигнорировала рождение брата: как живет единственная дочь Петросяна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика