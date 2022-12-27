“Они и так загибаются”: Эльдар Муртазин о запрете зарубежных интернет-платформ в России

Муртазин подчеркнул, что новым IT-стартапам не стоит ожидать головокружительного успеха в первые два года существования. За этот срок проект не успеет утвердиться в головах людей. Даже огромные вливания финансов не помогут. И главное для создателей — самим быть целевой аудиторией своего продукта. Иначе на нем смело можно ставить крест.

“Самый важный вопрос, который надо поставить перед собой: что вы делаете, для кого и насколько вам самим это интересно”, — уверен эксперт.

Увеличить аудиторию не поможет даже монетизация. По мнению Муртазина, это не приоритетный инструмент привлечения. Поскольку в этом случае авторами движет только желание заработать. Куда важнее проработать стратегию, с помощью которой можно мотивировать людей делиться друг с другом контентом. А когда монетизация становится одним из приоритетов, сложно добиться высокого качества публикуемых материалов. Подобная ситуация сложилась на платформе Дзен. Целая армия авторов плодила шаблонные статьи, больше похожие на желтую прессу.

В беседе с Дмитрием Илюхиным и Иваном Добровольским Эльдар Муртазин также обсудил перспективы российского рынка касательно замены зарубежных видеохостингов. В том числе YouTube. Эксперт отметил, что пока для этого ресурсов в России недостаточно. Вдобавок, у потребителей уже сформировалась привычка получать видеоконтент именно на зарубежном ресурсе. Поэтому пользоваться им россияне не перестанут даже после блокировки. Российским интернет-проектам нужно будет заинтересовать аудиторию. И для этого пользователи должны стать соратниками этих самых IT-стартапов.

“Большинство российских сервисов на словах заявляют, что пользователь стоит во главе угла, а на деле даже не хотят и не умеют с ним коммуницировать”, — уверен Эльдар Муртазин.

При этом он отметил, что в России до сих пор многие продолжают вести аккаунты в запрещенных социальных сетях. Это происходит, поскольку государство не приемлет жестких мер. Реального наказания за использование зарубежных сервисов нет. Однако в том, что какие-то санкции для пользователей необходимо вводить, эксперт сомневается. Ведь иностранные площадки на российском рынке уже и так “загибаются”.