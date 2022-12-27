 

“Мерзкий, продажный, подлый”: Рудковская плюнула в похожего на тряпку для унитаза негодяя Невзорова*

27.12.2022, 16:30, Разное
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“Я не знаю, есть ли на свете человек более мерзкий, продажный, подлый и отвратительный, чем Александр Невзоров*, – говорит продюсер Яна Рудковская. – Мне кажется, нет. Мне кажется, это максимум низости, гадости и негодяйства, который способен уместиться в одном человеке . И при том, он не большой злодей – он именно про мелкое грязное пакостничество, шакальи ужимки”.

“Он постоянно пасся в моем канале, старался меня зацепить, выискивал, – возмущена Яна. – Но теперь он стал жрать детей”.

В своей оценке Рудковская безжалостна. “Как это возможно, чтобы мужчина метался как проститутка от спонсора к спонсору, от кормушки к кормушке, – поражена Яна. – Сколько раз он сменил свои взгляды в угоду деньгам?!”

“Он оскорбляет меня, моего сына – это его личное мужское бесчестие, – утверждает продюсер у себе в Telegram-канале. – Но с таким удовольствием топить юных мальчиков и девочек по принципу национальности, так радоваться, что у них отнимают все – это нацизм и фашизм, а он настоящий нацист и фашист, которому не дают покоя лавры Геббельса (немецкий политик и пропагандист, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера – Прим. ред.). Удивительно, что он еще прямо не начал говорить о том, что желает нам всем скорой смерти”.

“Справедливость восторжествует, – убеждена Яна. – Русские спортсмены вернутся на мировой лед – и дети, и взрослые. А он однажды обязательно сядет за все то, что совершил , а в истории останется только как тряпка, которой вытирают политический нужник”.

Напомним,5 декабря 2022 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Невзорова и направила дело в Басманный суд Москвы. По версии следствия, Александр Невзоров с 9 по 20 мая из-за политической ненависти распространил в соцсетях заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ на территории Украины. Публицист объявлен в международный розыск и заочно арестован судом Российской Федерации, суд будет проходить без участия самого Невзорова.

*признан в РФ иноагентом


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