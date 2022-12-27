Армия Сербии на границе с Косовом приведена в состояние повышенной боевой готовности

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести сербскую армию на границе с Косовом в состояние повышенной боевой готовности и увеличить военный контингент до 5 тыс. солдат из-за роста напряжённости, пишет Le Monde. Такие меры, по мнению Белграда, необходимы для обеспечения безопасности проживающих в Косове сербов, которые могут подвергнуться притеснениям со стороны местной полиции.



AP

В понедельник вечером сербская армия была приведена в состояние повышенной готовности, пишет Le Monde. В соседнем Косове растёт напряжённость: там прошли стрельба и взрывы, а на улицах возникли заграждения.

«Президент Сербии [Александр Вучич]… приказал сербской армии быть на самом высоком уровне боевой готовности, то есть на уровне применения вооружённых сил», — заявил в официальном коммюнике министр обороны Милош Вучевич. Ранее начальник генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович объявил, что президент направил его на границу с Косовом. «Ситуация там сложная», — объяснил он в эфире телеканала Pink в воскресенье вечером. Генерал добавил, что из-за этого требуется «присутствие армии на протяжении всей «административной линии» — такой термин использует Белград для обозначения границы с Косовом.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич подчеркнул, что «все подразделения» перейдут «немедленно под командование начальника генштаба». Он уточнил, что действовал по указанию президента, чтобы «принять все меры для защиты сербского населения в Косове». Министр обороны в свою очередь добавил, что глава государства приказал усилить сербское военное присутствие с 1,5 тыс. солдат до 5 тыс.

Как напоминает французская газета, Косово остаётся горячей точкой на Балканах после войны 1998—1999 годов, которая завершилась вмешательством НАТО. В 2008 году Косово, где в основном проживают албанцы, объявило о независимости. Белград не признаёт независимость своей бывшей южной провинции и призывает 120 тыс. живущих там сербов противостоять местным властям, в то время как Приштина хочет утвердить свой суверенитет на всей подконтрольной ей территории.

В ноябре правительство Приштины решило запретить сербам, живущим в Косове, использовать номерные знаки, выданные Белградом. Тогда сотни сербских полицейских, находящихся на службе в полиции Косова, а также судьи, прокуроры и другие госслужащие начали массово выходить в отставку в знак протеста. Введение изменений отложили, однако с 10 декабря несколько сотен косовских сербов преградили дороги к двум пограничным пунктам в знак протеста против ареста бывшего сербского полицейского. Сербия спросила у НАТО разрешения перебросить в эту зону до 1 тыс. солдат, чтобы защитить косовских сербов от возможного притеснения, однако альянс отказал.

Незадолго до отъезда генерала Мойсиловича множество сербских СМИ показали опубликованное в соцсетях видео, на котором слышны выстрелы. Утверждалось, что речь идёт о «столкновениях», возникших ранним вечером, когда косовские силы правопорядка попытались разобрать одну из баррикад. Полиция Косова тут же опровергла эту информацию и подчеркнула, что её члены не участвовали ни в каких перестрелках.

Косовские СМИ в то же время подтвердили, что в зоне перестрелки находился патруль сил НАТО для поддержания мира в Косове (KFOR). Министр внутренних дел Косова Джеляль Свечля заявил, что патруль KFOR подвергся нападению. Со своей стороны в KFOR объявили о расследовании причин стрельбы «25 декабря рядом с патрулем миссии НАТО в Косове». В организации уточнили, что в ходе инцидента никто не пострадал и не был нанесён материальный ущерб. «Важно, чтобы все участники избегали любых слов или действий, которые могут повысить напряжённость и ухудшить ситуацию, — цитирует Le Monde коммюнике KFOR. — Мы ожидаем от всех участников, что они воздержатся от какой-либо провокационной демонстрации силы и найдут лучшее решение, чтобы обеспечить защиту и безопасность всех сообществ».