 

Имя Чайковского не убрали из названия киевской музыкальной академии

27.12.2022, 16:25, Разное
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что разочарован решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из её названия. Как пишет «СТРАНА», ранее убрать имя Чайковского академии рекомендовали и профильный комитет Верховной рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения.


AP

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что разочарован решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из её названия. Как пишет «СТРАНА», об этом чиновник написал в социальных сетях.

«Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно ещё разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины», — заявил министр.

Ткаченко напомнил, что убрать имя Чайковского академии рекомендовали и профильный комитет Верховной рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения.

«Вопрос даже не в том, чьё имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем своё образовательное и культурное пространство», — считает Ткаченко.

Как напоминает издание, ранее учёный совет киевской музакадемии имени Чайковского отказался убирать из названия имя знаменитого русского композитора, поскольку отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине «с неимоверной любовью». Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования на Украине и написал там много произведений.


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