Главная фишка – объем: большие украшения станут главным трендом 2023 года

Многие модные тенденции в 2023 году будут звучать буквально “чем больше, тем лучше”. Это также касается и ювелирных украшений. Обручи становятся больше и объемнее, браслеты роскошнее, а цепочки массивнее и более заметные.

В 2023 году стоит ожидать возвращение в моду 80-х годов и частично 90-х. Именно поэтому, в тренде будет большое количество золотых украшений, геометрических форм и больших обручей. Вот некоторые модные стили на 2023 году.

Большие браслеты

В 2023 году в моду снова вернутся браслеты манжеты. Обычно их носят на нижней части руки и они могут превратить базовый наряд в ультрасовременный.

Для создания более консервативного образа можно носить манжеты под свитером или другой одеждой с длинным рукавом, чтобы они просто слегка блестели, но не были полностью открыты.

Для более смелого образа или вечеринки можно поместить манжету в верхней части руки.

Сердечки повсюду

Еще одним трендом является все то, что имеет форму сердца. Можно использовать этот тренд так, как больше всего нравится. Самое главное, чтобы сердечки были большими.

Красиво смотрятся как подвески, так и серьги и браслеты с этим декоративным элементом. Это отличное решение для повседневной носки.

Серебро в тренде

Серебряные серьги-обручи являются еще одним трендом, который в 2023 году снова вернется в моду. Металлические оттенки холодных тонов будут практически повсюду.

Негабаритные серьги-обручи подчеркивают эстетику 1980-х годов и станут самым настоящим трендом 2023 года. Такие украшения будут актуальными еще длительное время.

Драгоценные камни

Это еще одна тенденция 2023 гола, которая гарантировано привлечет внимание каждого. В моде будет много различных разноцветных драгоценных камней.

Преимуществом этой тенденции является то, что можно быть настолько смелым, насколько хочется. Камни помогут придать индивидуальность образу и поднять любой наряд на совершенно новый уровень.

Жемчуг

Украшения с жемчугом в 2023 году снова в моде, именно поэтому, можно легко выбрать для себя то, что подчеркнет индивидуальность.

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Такие украшения хорошо сочетаются практически со всем. Милый и изысканный жемчуг получил заслуженную популярность. Он может сделать образ как эффектным, так и достаточно непринужденным.

Крупные украшения

В 2023 году можно проявить свою смелость и выглядеть более и роскошно. Именно поэтому, в тренде будут крупные и яркие украшения.

Кроме того, крупные украшения помогут чувствовать себя более уверенно и при этом выглядеть просто превосходно и ярко.

Стильная бижутерия

Если хочется выглядеть модно и стильно, но при этом сэкономить бюджет, стоит приобретать не ювелирные украшения, выполненные из драгоценных металлов, а просто бижутерию.

Это позволит поэкспериментировать с яркими браслетами и ожерельями, не покупая дорогостоящих изделий, которые, возможно, будете совсем не часто носить.

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Максимализм

Многие ювелирные изделия 2023 года сосредоточены на больших разноцветных драгоценных камнях и причудливых изделиях, которые помогут немного повеселиться.

Ожерелья, серьги и браслеты помогут выразить себя и они выглядят очень стильно и эффектно. В центре внимания в 2023 году будет находиться жемчуг, который поможет сделать любой образ просто неповторимым. Его просто невозможно не заметить из-за большого размера и сверкающей отделки.

Многослойность

Если надеть несколько изящных украшений, оставшихся с прошлых сезонов, то можно носить их слоями. Многослойность поможет подчеркнуть максималистский стиль 2023 года.

Стоит надевать не более 3 цепочек одновременно, начиная с самой короткой. Средняя же цепочка должна быть максимально простой.

Не перегружать образ различными изделиями

Несмотря на то, что модной тенденцией 2023 года будет “чем больше, тем лучше”, не стоит перегружать создаваемый образ. Все должно быть сбалансировано.

Например, вместе со скромным вечерним платьем хорошо будут смотреться серьги-люстры. Жемчужное ожерелье украсит повседневный образ с джинсами и свитером.