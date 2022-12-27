 

Все методички для уроков по патриотизму были написаны гражданами ЕС и США

27.12.2022, 15:33, Разное
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Блогер и обозреватель телеканала Russia Today Егор Холмогоров опубликовал результаты исследования методических пособий по воспитанию патриотизма, предназначенные для общеобразовательных школ.

Война в УкраинеЭксперты пришли к неутешительному выводу – все десять рекомендованных Министерством просвещения методичек были написаны гражданами ЕС и США.

– В Минпросвещения сидят не просто коррупционеры, там работают национал-предатели. За бюджетные деньги они издают пособия по патриотизму, которые написаны американцами и европейцами. Это глупость или измена? – написал Холмогоров в своём Telegram-канале.

Согласно данным портала Госзакупки, на разработку каждого методического пособия по патриотизму было потрачено от 5 до 10 млн рублей – 8 из 10 тендеров выиграла Высшая школа экономики

– Я не понимаю, какие к нам могут быть претензии. Мы выиграли всё честно, а то, что среди авторов есть иностранцы – так это не запрещено, – заявил первый проректор ВУЗа Иосиф Цукерман.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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