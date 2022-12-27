В мемуарах Сталина нашли записи о том, как он расстреливал «военкоров»

Один из биографов Сталина Серго Чхеидзе представил в Тбилиси авторскую книгу, посвящённую самому известному в мире уроженцу Грузии – Иосифу Сталину.

В издании собраны фрагменты из дневников Сталина, а также его беседы с другими членами партии.

Особо интересными для современников в контексте СВО, по мнению автора, станут фрагменты, в которых детально описываются репрессии со стороны Сталина в отношении советских военных корреспондентов в период Великой Отечественной войны. Чхеидзе уточняет, что по указанию руководителя СССР были расстреляны или отправлены в ГУЛАГ несколько десятков журналистов, освещавших события войны.

– Товарищ Берия, что эти дилетанты себе позволяют? Они учат товарища Жукова, товарища Ватутина, товарища Малиновского вести операции. Оценивать выдающихся полководцев – не дело военкора, а дело товарища Сталина и военных. Их задача – исключительно сообщать о результатах боёв, – говорится в книге.

Также Сталин возмутился докладом Берии о коррупции и мошенничестве со стороны представителей военной прессы.

– Один мерзавец бегал по «Уралмашу» и собирал деньги на каски солдатам, а потом с этим скарбом куда-то исчез. Другой же – нагло навязывал винтовку своего приятеля вместо винтовки Мосина, хотя та категорически не подходила для боевых действий. Рекомендую всех таких умников расстреливать, –

пишет Сталин.

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