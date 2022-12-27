Скандалы: Опасный нагрев

Кто пробил дырку в российском «Союзе» на МКС и когда будут спускать людей с орбиты

Судьбу повреждённого космического корабля «Союз МС-22» и вопрос об изменении программы полётов к МКС окончательно решат уже в 2023 году, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв. Пока выброс хладагента из системы охлаждения не влияет на безопасность работы в открытом космосе.

Напомним: 15 декабря 2022 года стало известно, что очень мелкий предмет пробил обшивку пристыкованного к МКС российского корабля «Союз МС-22» и попал в радиатор системы терморегулирования. По опубликованным данным, размер отверстия — 0,8 миллиметра. В результате в открытый космос начала выходить охлаждающая жидкость. В приборно-агрегатном отсеке «Союза» поднялась температура. В этой части корабля находятся, в частности, двигатели и бортовой компьютер. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, температура на борту «Союза» не поднималась выше +30 градусов Цельсия. Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец пояснил Лайфу, что угроза для корабля была реальной.

«Союз МС-22» прибыл на орбиту в сентябре 2022 года, он доставил туда космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио. Кроме них на борту МКС сейчас экипаж, прибывший в октябре на корабле Crew Dragon: астронавты Николь Манн, Джош Кассада, Коити Ваката и россиянка Анна Кикина.

То, что произошло с космическим кораблём «Союз МС-22», было абсолютно ожидаемо, и то, что этого не случилось раньше, — чистое везение, заявил в интервью Лайфу ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По словам эксперта, в околоземном пространстве сейчас насчитывается около 30 тысяч обломков космического мусора, достаточно крупных для их отслеживания, то есть размером от нескольких сантиметров. Меж тем более мелких объектов гораздо больше и отследить их передвижение невозможно. Столь опасное повреждение из-за попадания в обшивку мелкой частицы на орбите происходит впервые, но подобное уже было, к примеру, подобный объект пробивал солнечные батареи модулей космической станции.

Что попало в «Союз МС-22»

Звучала версия, что причиной инцидента мог быть микрометеорит. Однако глава американской программы МКС Джоэл Монталбано выразил убеждение, что начавшийся 14 декабря метеорный поток Геминиды к произошедшему не имеет отношения, потому что двигался совсем в другом направлении. Иной вероятный виновник произошедшего — обломок космического мусора.

Немалую роль в нынешнем инциденте могла сыграть нарастающая в последнее время солнечная активность: Солнце заставляет частицы верхних слоёв атмосферы двигаться интенсивнее и таким образом «тормозить» вcё, что летает на орбите, объекты падают быстрее вниз, к Земле. Именно поэтому в такой период приходится гораздо чаще «приподнимать» орбиту Международной космической станции. По мнению учёных, пик нынешнего 11-летнего солнечного цикла придётся на 2025 год.

Что делать с космическим мусором

Мелкие обломки космического мусора возникают при столкновениях отслуживших свои сроки аппаратов, рассказал Натан Эйсмонт. В качестве примера он привёл инцидент 2009 года, когда в космосе друг в друга ударились спутники Iridium 33 и «Космос-2251». Оба они уже не работали и были неуправляемы. В подобных случаях предотвратить такую аварию практически невозможно.

Эксперт ИКИ РАН напомнил, что по инициативе России все космические компании обязали целенаправленно сводить с орбит свои аппараты в течение 12 лет после завершения их миссии. По словам учёного, многочисленные спутники Starlink компании SpaceX оснащены для этого специальными отдельными двигателями, но тем не менее остаётся опасность, что они могут выйти из-под контроля.



Что делать с дырой в обшивке?

Эксперты считают, что экстренно «заделать» возникшее отверстие в космическом корабле не представляется возможным, потому что условия космического вакуума и невесомости практически не позволяют привычные на Земле манипуляции вроде сварки и запаивания. Впрочем, как отмечает эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец, в 1984 году был эксперимент со сваркой в открытом космосе. Но в данном случае экстренный ремонт, по его мнению, затруднителен.

По мнению Натана Эйсмонта, теоретически можно рассмотреть вариант отключения не самых актуальных при спуске приборов повреждённого «Союза» и тем самым минимизировать перегрев на борту. Он отметил, что точность баллистических расчётов позволяет провести спуск примерно за полтора часа.

В «Роскосмосе» сообщали, что не исключена досрочная отправка на орбиту корабля «Союз МС-23» на замену «Союзу МС-22». На МС-23 — по текущему графику в марте 2023 года — должны были лететь к МКС космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт Лорел О’Хара.

Адель Романенкова

Оригинал материала: “Лайф”