Американская организация «Полицейские против стереотипов» открыла собственное кафе с пончиками

Американская национальная организация «Полицейские против стереотипов», выступающая против распространения карикатурного и оскорбительного образа стража порядка, открыла в городе Джексонвилл первое собственное кафе с пончиками. В первую очередь оно предназначено для коллег, но туда также могут зайти и обычные граждане.

Благодаря заведению любой американец сможет убедиться, что полицейские не только стреляют в прохожих, как им приписывает массовая культура, но и занимаются мирными делами: выпекают пончики, разливают кофе, читают новости про себя в газетах. В первый же день работы кафе его посетили свыше 200 полицейских со своими чёрными напарниками.

«Нельзя сказать, что эта контора будет очень выгодной для её владельцев, но выгода для общества тут таки огромна, – говорит еврейский бухгалтер кафе Адам Горовиц. – Вместо стереотипного образа копа-садиста, который во всех стреляет, мы предлагаем новый образ полицейского – флегматичного добряка с пончиком. Как говорила моя еврейская бабушка, приходите, смотрите, за это не бьют. Стереотипы должны быть разрушены»

Заведение адаптировано для полиции во многих мелочах. К примеру, в столах есть специальные выемки для раций, а под стеклом написан список крутых фраз, которые можно говорить, срываясь с места на вызов. Наконец, место для кафе подобрано в богатой культурной среде, подчёркивающей многообразие общества: рядом есть шиномонтажная мастерская, которой владеет хмурый поляк со связями в криминальных кругах, по другую сторону – итальянский ресторан и по совместительству Клуб честных бизнесменов, а напротив располагается порт, где постоянно вылавливают загадочные трупы.

—