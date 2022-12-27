Мнение: Поражение навылет

И навсегда

Пастухов сформулировал главный итог года. И да, это – тотальное поражение. Все умные люди об этом написали еще 24 февраля, но умных людей – 1-2%, всего лишь. Летом данную истину осознавало уже процентов 5, осенью после мобилизации – процентов 15, сейчас – уже процентов 18. Изменить ничего нельзя, и да – нас вышвыривают из партера мировой истории на галерку в лучшем случае, а то и – вообще за дверь, на мороз. Дальше история пойдет без нас.

Оно и к лучшему. Скажу за себя – я тоже сильно разочаровался. Нет, насчет невероятной глупости я всегда догадывался и относился с пониманием, терпимо, типа как к своим. Но чтоб еще и моральные качества оказались настолько низкими – ни милосердия, ни жалости, ни великодушия, абсолютная готовность к подлости, садизм, жестокость – причем бессмысленная, дикая, всё от слабости, а не от силы… Фу. Вот этого я не ожидал.

Так что поделом. Жги, господь.

Но Пастухов хорошо формулирует, ёмко:

“С моей точки зрения, главным итогом прошедшего года стало геополитическое поражение России. Путин уже проиграл войну, но это пока не очевидно. Более того, его поражение уже создает предпосылки для глобального изменения мирового порядка, но не совсем того, на которое он рассчитывал: это будет миропорядок, в котором России в лучшем случае будет отведено место во втором ряду партера, и в котором она будет смотреть большую часть мировых премьер в качестве зрителя. И это очень хороший вариант. Все это кремлевские элиты сделали собственными руками.

Мне возразят, что я чересчур поторопился и что война в Украине далека от завершения, а Россия еще на очень многое будет в этой войне способна. Но, во-первых, я ничего не сказал про Украину – я говорил про глобальное геополитическое поражение, которое является свершимся фактом вне зависимости от того, чем закончится война в Украине (хотя лично я в оккупацию Украины и смену режима в Киеве не верю) и, во-вторых, для того, чтобы понять, что война проиграна, вовсе не надо ждать ее завершения, ведь нет же необходимости есть все содержимое бочки, чтобы понять, что это не мед.

Война была проиграна Германией не тогда, когда Красная армия штурмовала Рейхстаг, а в тот момент, когда состоялась анти-гитлеровская коалиция и не оправдался расчет на раскол великих держав. Потом были великие трагедии, поражения целых народов и исторические битвы, но Третий Рейх был обречен. И Гитлер если не знал, то чувствовал это, всеми силами пытаясь убедить себя в обратном – об этом нам говорят ставшие доступными после войны документы и воспоминания. Все, что происходило на Восточном фронте после Сталинграда, например, было бессмысленным доигрыванием кровавой партии, исход которой был уже предрешен.

Путин проиграл войну, когда вместо переговоров о новых границах в Европе получил «Рамштайн»- новую анти-российскую коалицию. Он лично может верить в ее неминуемый развал. Не он первый. Но каждый взорванный в Украине гражданский объект ее только цементирует. Тут либо взрывать, либо надеяться. Это война особенная. Ее начало – это и есть ее конец. Начало войны как раз и есть поражение Путина. В его «великом споре» с Западом он сморгнул первым и «вляпался» в ту «большую войну», избегание которой всегда было стратегической задачей любой русской деспотии. Ни для одной деспотии эта «вляпывание» не прошло безнаказанно, и нет ни одной причины полагать, что для Путина история сделает исключение.

Успех или неуспех военной кампании в Украине принципиального значения играть не будет. Это ресурсная война, и не с Украиной. Поражение в Украине сильно ускорит ее финал, победа – немного отсрочит, но сути дела не изменит. Потому что дело сделано. Сроки могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет (опять-таки в сильной зависимости от результатов войны в Украине). Но чем дольше будет длиться агония этой войны, тем оглушительней будет ее финальный аккорд.

Ах да, и о ядерном апокалипсисе. Это возможно, даже стрелять не надо. Достаточно взорвать все ядерные заряды у себя в шахтах, и этой планеты не будет. Но это никак не скажется на итогах войны. Даже в этом случае, если кто-то выживет, то и посреди разрушенного мира Россия будет проигравшей стороной. Ну а если никто не выживет, то ей засчитают техническое поражение на Страшном суде. Шутка с раем не прокатит” (Владимир Пастухов).

И тоже “да” – всё было предопределено именно началом. “Белые начинают и проигрывают”. Тот, кто начал – тот и проиграл без вариантов. Это же было ясно, ясно!! И тем не менее клинические дебилы дёрнулись первыми. И это, конечно, вина не Путина, не Шойгу и не Сечина, это вообще не вина Кремля: это пианисты, они играли как умеют – то есть никак.