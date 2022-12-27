Чего раздухарилась Гузеевна – Личное мнение

Если у кого-то всё хорошо в этот Новый год, то это у Ларисы Гузеевны. Пришла, танцует, радуется и бьёт из всех сил тарелки.



Фото: Соцсети

Зачем увлечённо бьёт посуду, заходясь в экстазе?

А почему бы и не побить? Жизнь у Гузеевны удалась.

Всё у Гузеевны хорошо — дом полная чаша, муж-дети, денег много и жильём обеспечена.

Чего б не веселиться тогда? Имеет право. А бить тарелки — древняя греческая традиция.

Смотришь на Гузеевну и сердце радуется. Рядом Дибров ошивается и рассуждает:

«А у меня паспорт всегда был с собой. А вдруг Гузеева возьмет и скажет: Я вас люблю, молодой человек, а давайте в ЗАГС?»

А вот нет, Дибров! Живи со своей Полинкой, а Гузеевна — сама по себе будет радоваться.

Хорошо проводила год Лариса. А чего бы ей и не проводить?

Расскажите, как провожаете уходящий год — корпораты уже прошли?

—