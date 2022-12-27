 

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили знаменитый британский таблоид в женоненавистничестве

27.12.2022, 11:00, Разное
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Принц Гарри и Меган Маркл назвали извинения газеты The Sun, опубликовавшей скандальную статью экс-ведущего шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксона, “пиар-ходом”. Герцоги Сассекские заявили, что с ними никто не связывался напрямую, что “показывает истинные намерения The Sun”.

Спустя некоторое время издательство принесло Сассекским свои извинения, отметив, что они “искренне сожалеют” о публикации материала. Однако уже на следующий день представители супругов заявили, что The Sun не связывались с ними. По их мнению, газета попросту хотела извлечь выгоду, а также намерена и дальше пропагандировать ненависть, насилие и женоненавистничество. Представители отметили: 

Тот факт, что The Sun не связалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает их намерения. Это не более чем пиар-ход.

В статье для The Sun Кларксон написал, что Меган Маркл следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его “ровесники думают так же”.  Позже колумнист в социальных сетях прокомментировал поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу “Игра престолов”, и попросил газету удалить статью.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер новой документалки “Live to Lead” об активистах и лидерах мнений, которые “задумываются о своем наследии”. Среди героев, в числе которых Грета Тунберг и Глория Стайнем, в съемках сериала приняли участие принц Гарри и Меган Маркл, которые также выступили исполнительными продюсерами ленты.


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