Стала известна причина ухода Генри Кавилла из сериала “Ведьмак”

Накануне стало известно, почему 39-летняя звезда “Ведьмака” Генри Кавилл покидает сериал. В диалоге с изданием Deadline источник, близкий к актеру, заявил, что изначально тот заключил с Netflix краткосрочную сделку всего на три сезона проекта. По истечении этого времени актер решил, что должен двигаться дальше. Кроме того, съемки “Ведьмака” проходят за границей, и зачастую Кавиллу нелегко влиться в жесткий производственный график, ведь параллельно он задействован во множестве других проектов.

О том, что Генри оставляет роль Геральта, стало известно несколько месяцев назад. Новость оказалась настоящим шоком для фанатов шоу, которые до сих пор не могут смириться с тем, что их любимчика в сериале заменит другой голливудский красавчик, Лиам Хемсворт.

Также недавно Генри Кавилл заявил, что отказывается возвращаться к роли Супермена. Актер официально обратился к фанатам и объяснил свое решение, заодно намекнув на то, что со временем вполне может сыграть другого персонажа вселенной DC.

В середине декабря актер посетил премьеру блокбастера Джеймса Кэмерона “Аватар: Путь воды” в Голливуде вместе со своей возлюбленной Натали Вискузо. Для пары это был весьма редкий выход, ведь они предпочитают не афишировать свои отношения — и на то есть причина. Вскоре после начала романа в 2021 году Генри опубликовал в своем блоге первый совместный снимок, который весьма жестко раскритиковали его поклонники. Спустя месяц актеру даже пришлось публично им ответить.