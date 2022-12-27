Мнение: Дезертиры

В Подмосковье задержаны 8 мобилизованных. Они уехали из Луганской области и объявились в Московской, чтобы сдать оружие.

Здесь интересно то, что 8 вооруженных автоматическим оружием людей смогли без проблем переместиться по всей Европейской территории России. Их не хватились там, откуда они убыли и они оказались неожиданностью там, куда прибыли.

Хорошо, что граждане оказались законопослушными. А могли бы стать бандой и неделю-другую поураганить. Кстати, про банду – это, скорее, вопрос времени. В пресловутом ЧВК «Вагнер» по разным данным, находится порядка 40 тысяч вчерашних уголовников. Частично они погибли в ходе боевых действий, но тем не менее, крепкий спаянный коллектив вооруженных людей без малейших признаков почтения к закону уже сформирован.

Таких историй, похоже, будет становиться всё больше.

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