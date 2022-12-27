 

В новогоднюю ночь ГУМ и ЦУМ в Москве будут торговать за советские рубли

27.12.2022, 9:33, Разное
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Московские ГУМ и ЦУМ предложили покупателям, которые проведут праздник в магазинах, потратить советские рубли в новогоднюю ночь. Однако
акция будет проводиться с рядом ограничений во избежание излишнего ажиотажа.

Приоритетный доступ в торговые залы будут иметь государственные
и муниципальные служащие при предъявлении служебного удостоверения. Для того, чтобы привилегией мог воспользоваться обычный покупатель, ему необходимо будет за 4
часа до новогодней ночи на информационной
стойке показать советский дипломат, в котором пачками, перевязанными
резинками от бигуди, должны располагаться советские банкноты на общую сумму до 1 млн рублей. Если у покупателя не оказалось советских рублей, он
сможет оперативно их приобрести по официальному курсу: 1 доллар США за 64 копейки.

Для того, чтобы клиентам не было скучно в новогоднюю ночь,
магазины предлагают праздничные шведские столы с неограниченным подходом, в том
числе и на алкогольные напитки. Аниматоры и кассиры будут вести себя ностальгически, как в СССР – им позволят временно забыть о современных этических кодексах и правилах обслуживания.

В новогоднюю ночь также разыграют десять белоснежных комфортабельных микроавтобусов УАЗ с советскими номерами. Розыгрыш состоится на эксклюзивной ёлке в мэрии. Ожидается, что в акциях будут участвовать преимущественно чиновники класса А.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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