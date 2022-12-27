Американский генерал – бесконтрольный приток мигрантов — огромная угроза для национальной безопасности США

Ситуация с бесконтрольным притоком мигрантов в США представляет собой огромную угрозу национальной безопасности, заявил в эфире Fox News бывший генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. При этом он напомнил, что при Дональде Трампе ситуация выглядела иначе, поскольку глава Белого дома не стеснялся давить на власти Мексики, принуждая их взять под свой контроль границу с мексиканской стороны.

С нами сейчас на связи генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, бывший исполняющий обязанности советника по национальной безопасности, а ныне обозреватель Fox News. Генерал, с Рождеством вас! Спасибо за то, что согласились поучаствовать в нашей программе в это рождественское утро.

Я действительно считаю это угрозой для национальной безопасности. У нас не только проблемы с наркотиками, с незаконной перевозкой людей. К нам прибывают люди из более чем 150 стран, и у нас нет совсем никаких представлений о том, кто они. И это лишь вопрос времени, когда случится нечто по-настоящему катастрофическое. А вы как смотрите на это?

КИТ КЕЛЛОГ, американский генерал-лейтенант в отставке: Да, Джейсон. Прежде всего с Рождеством вас! Также хочу поздравить с Рождеством моих внуков Пеппер и Мэдисон, Алекса и Люка, которые сейчас меня смотрят.

Знаете, это действительно угроза национальной безопасности, причём огромная. Но я смотрю на это, абстрагируясь от цифр, — на тот способ, как всё это решается. А решается это путём игнорирования. Как всё это делалось при предыдущей администрации президента Трампа? С помощью вовлечения в процесс мексиканцев, так как они (мигранты.— ИноТВ) приходят через их границу. И президент обычно звонил (мексиканскому президенту. — ИноТВ) Обрадору и, по сути, говорил: это также и ваша проблема. И он оказывал на него (Обрадора. — ИноТВ) давление, по сути, говоря ему: если вы не можете решить эту проблему в Мексике, то эту проблему решим мы.

И были времена, когда звучали заявления о применении нами определённой силы в Мексике, прежде всего, против картелей. Однако в итоге Обрадор развернул на границе 25 тысяч мексиканских военных, чтобы не допустить её пересечения. Ведь прямо сейчас граница дырявая. Местные общины не могут справиться с притоком. Мы не знаем, кто приходит к нам из-за границы, поскольку за ними не следят.

Если говорить об угрозе безопасности, то смотрите, в аэропорту нужно проходить через пункты досмотра, и таким образом обеспечивается ваша безопасность. На границе никто ничего не обеспечивает. Считаю ли я это угрозой? Да. Но я думаю, что тут нечто большее. По-моему, президент должен взять трубку, позвонить Обрадору и сказать: «Знаете, вся Мексика превратилась в супермагистраль для прибывающих людей — и нам нужно это остановить». Если нет, то это станет для нас огромной проблемой в будущем, поскольку мы не знаем, кто прибывает в нашу страну. И у нас нет контроля.

Дата публикации 26 декабря 2022 года.