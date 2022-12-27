Das Erste – в Германии растёт проблема одиночества

Одиночество становится самым массовым общественным заболеванием в ФРГ, пишет Das Erste. Согласно данным статистики, в 2022 году каждый четвёртый звонок на телефон доверия в Германии был связан с проблемой одиночества: специалисты считают, что значительным фактором усугубления этой проблемы стала пандемия.



AP

Самым массовым национальным заболеванием в Германии сейчас является одиночество, пишет Das Erste, ссылаясь на данные фонда по защите пациентов. По словам председателя фонда Ойгена Бриха, борьба с одиночеством должна лечь на плечи не только государства, но и каждого отдельного гражданина.

Брих отметил, что Рождество является отличным шансом протянуть соседствующим людям руку дружбы. «Нажмите на кнопку звонка. Это может стать ключом к объединению между людьми», — приводит издание слова Бриха.

Председатель статистического отдела немецкой службы доверия Людгер Шторх сообщил, что в 2022 году каждый четвёртый звонок на телефон доверия в Германии был связан с темой одиночества. По словам Шторха, проблема одиночества особенно сильно возросла из-за пандемии.

Как пишет Das Erste, в 2022 году телефоном доверия в Германии воспользовалось 1,2 миллионов человек, что примерно равно показателям прошлого года. Тем временем, министр правительства ФРГ по делам семьи Лиза Паус призвала страдающих от одиночества граждан не стесняться получать помощь от государства и прочих институтов.