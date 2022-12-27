 

Рядом с Солнцем запечатлели странный объект меняющий траекторию полета

27.12.2022, 11:28, Разное
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В декабре 2022 года в Солнечной системе был зафиксирован загадочный неопознанный объект, который, похоже, двигался в направлении Солнца, но внезапно изменил свое направление, развернувшись без замедления движения.

Рядом с Солнцем запечатлели странный объект, внезапно меняющий траекторию полетаФото из открытых источников

Обычно, когда комета облетает вокруг Солнца, она возвращается с другой стороны, но этот объект не облетает солнце, а прямо перед ним совершает параболический вираж и улетает обратно в космос.

Уфологи считают, что это мог быть НЛО, которым управляли инопланетяне. Канал YouTube Suspicious0bservers выдвигает две основные версии того, что бы это могло быть.

Один из комментаторов утверждает, что скорость и размер приведут к сильному скручиванию, и объект, скорее всего, распадется или сгорит. Если бы это был объект размером с планету, то он обладает энергией, противоположной по полярности энергии Солнца.

Другой исследователь предположил, что объект просто приблизился к камере сзади, затем приблизился к Солнцу, и по параболической траектории пролетел мимо него. Единственно, что удивило комментатора – размеры и скорость движения небесного тела.

В общем, однозначного ответа на обнаруженную аномалию у комментаторов не нашлось.


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