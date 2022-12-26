Агатка на сушке – Личное мнение

Наконец пришло время хвалить Агатку нашу, понимаешь, Муципуциевну. За что хвалить? Смотрите сами — за дело!



Фото: Соцсети

Прострадав два-три года после развода с Прилучным, Агатка взяла себя в свои пухлые руки и пошла в спортзал!

Руки, правда, пока всё ещё пухловаты, но это — детали.

Очевидно, что бывший Павел души не чает в новой Брутян. Так прилип к ней, что не отлепишь. И до Агатки дошло, что муж не вернётся.

Что делать в такой ситуации? Единственное верное решение — пойти в спортзал, а потом сделать себяшку в мутном зеркале.

И у Агаты это получилось. Женщина она ещё молодая, метаболизм достаточно быстрый. Полгода-год и можно будет уже фоткаться с хорошим освещением, не стыдясь ручек-сосисок.

А чего? Говорю, как есть. Если уж Ивлеева в таком же возрасте жениха ищет, то и Агатка сможет искать. Вот как по мне, то Муципуциевна даже симпатичнее будет.

Опять же, физические нагрузки провоцируют выработку хорошего настроения.

Развод — это неприятно, особенно когда сама разводиться не хочешь. Но лучший способ пережить его — начать новую жизнь. Не дома киснуть, наматывая на руки сопли в ожидании бывшего мужа, а закрыть дверь, принять произошедшее и двигаться дальше.

Искренне рада, что хотя и с задержкой до Агатки это дошло. И пусть сейчас её себяшки вызывают улыбку, но это улыбка — добрая.

Как вы пережили развод? Что помогло?

—