 

Агатка на сушке – Личное мнение

26.12.2022, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наконец пришло время хвалить Агатку нашу, понимаешь, Муципуциевну. За что хвалить? Смотрите сами — за дело!


Фото: Соцсети

Прострадав два-три года после развода с Прилучным, Агатка взяла себя в свои пухлые руки и пошла в спортзал!

Руки, правда, пока всё ещё пухловаты, но это — детали.

Очевидно, что бывший Павел души не чает в новой Брутян. Так прилип к ней, что не отлепишь. И до Агатки дошло, что муж не вернётся.

Что делать в такой ситуации? Единственное верное решение — пойти в спортзал, а потом сделать себяшку в мутном зеркале.

И у Агаты это получилось. Женщина она ещё молодая, метаболизм достаточно быстрый. Полгода-год и можно будет уже фоткаться с хорошим освещением, не стыдясь ручек-сосисок.

А чего? Говорю, как есть. Если уж Ивлеева в таком же возрасте жениха ищет, то и Агатка сможет искать. Вот как по мне, то Муципуциевна даже симпатичнее будет.

Опять же, физические нагрузки провоцируют выработку хорошего настроения.

Развод — это неприятно, особенно когда сама разводиться не хочешь. Но лучший способ пережить его — начать новую жизнь. Не дома киснуть, наматывая на руки сопли в ожидании бывшего мужа, а закрыть дверь, принять произошедшее и двигаться дальше.

Искренне рада, что хотя и с задержкой до Агатки это дошло. И пусть сейчас её себяшки вызывают улыбку, но это улыбка — добрая.

Как вы пережили развод? Что помогло?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.21 / Молодежь чаще верит в улучшение мира, но больше страдает от депрессии

21.10.22 / Девочка общается с невидимкой, который хочет забрать у нее игрушки

22.05.22 / Почему важно найти свою аудиторию: советы начинающему предпринимателю

11.01.22 / Тенденций много, но есть и фавориты: какие тренды в окрашивании волос будут доминировать в 2022 году

25.12.21 / Геймеры S.T.A.L.K.E.R. 2 разгадали шифр разработчиков

19.09.20 / Версия: Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

27.11.22 / Делаю идеально ровную шнуровку на ботинках: лайфхак с карандашом

04.03.22 / Семенович после операции – Личное мнение

08.10.22 / Мнение: Тонкая нить моста

17.01.22 / Психиатр рассказал о простых способах снизить уровень стресса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика