 

Учёные Ростеха научились превращать золото в обычный металл

26.12.2022, 19:33, Разное
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Учёные государственной корпорации «Ростех» разработали способ преобразования золота в обычные чёрные металлы: железо, медь и олово.

По словам Сергея Чемезова, такая разработка должна удешевить продукцию дочерних предприятий «Ростеха» и помочь в производстве «по-настоящему полезных машин».

Корпорация «Полюс» намерена в этом месяце радикально нарастить золотодобычу, для чего ей придётся выйти из ряда международных и внутрироссийских соглашений.

– В отличие от декоративных блестяшек, чёрные металлы необходимы для производства насущной продукции. Из железа можно будет производить сталь для танков, из меди – проводку, из олова – ложки и котелки, – поясняет он. – Хотя бы частичное импортозамещение ложек и вилок в соответствующей федеральной программе стоит в плане на 2028 год, но теперь мы сможем смело сдвигать сроки на 2027-й, а может быть даже и на 2026-й.

В Центробанке пока не прокомментировали возможность задействования золотовалютного фонда для нужд госкорпорации, хотя запросы туда были отправлены и управленцами, и журналистами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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