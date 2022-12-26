Семья в сборе: смотрим новинки вместе с близкими

Гром: Трудное Детство

Самый семейный праздник не может обойтись без совместного уютного кинопросмотра. С наступлением Нового Года Кинопоиск подарит зрителям долгожданный приквел «Майора Грома», который станет первым цифровым релизом 2023 года. Зрелищная предыстория развернется за 20 лет до событий оригинального фильма в Санкт-Петербурге 90-х и раскроет взаимоотношения юного Игоря Грома с отцом. Пока Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом, Игорь на пару с лучшим другом Игнатом ищет способы заработать денег и ввязывается в сомнительные авантюры. К работе над киновселенной BUBBLE Comics вернулись режиссер Олег Трофим и продюсер Артем Габрелянов, а в актерский состав вошли Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Даниил Воробьев, Ирина Розанова и Владимир Яганов. Выход фильма состоится 1 января в 20:23 эксклюзивно на сервисе.

Операция Фортуна: Искусство побеждать

Гай Ричи возвращается на большие экраны с новым комедийным триллером и Джейсоном Стэйтемом в главной роли. По всем канонам Голливуда судьба человечества висит на волоске и только элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна» может исправить ситуацию. Однако столь тяжелая и важная задача не по силам одному агенту Ми-6. Герою предстоит объединиться с лучшими оперативниками международного альянса «Пять глаз», чтобы остановить распространение смертельного оружия, способного нарушить мировой порядок. А убедительное прикрытие лихой группе организует известный киноактер. Компанию Стейтему на съемочной площадке составили Обри Плаза, Хью Грант, Кэри Элвес и Джош Харнетт, а выход приключенческого экшена запланирован на 5 января в кинотеатрах страны.

Чебурашка

Чебурашка и Крокодил Гена появились на экранах 53 года назад и с тех пор стали любимыми персонажами для нескольких поколений детей и взрослых. Уже 1 января в кинотеатрах выйдет переосмысление истории ушастого героя при поддержке сервиса START, студии «Союзмультфильм» и телеканала «Россия 1». Дмитрий Дьяченко, снявший два эпизода популярной франшизы «Последний богатырь», выступил режиссером фильма. По его словам, зрителей ждет увлекательная история о поиске семьи и друзей, которая придется по вкусу выросшим в Советском Союзе родителям и их детям. По сюжету маленький зверек из апельсиновой рощи встретит нового друга Гену. Только на этот раз он будет не крокодилом, а садовником в исполнении Сергея Гармаша. Обновленную версию героя создавали при помощи современных компьютерных технологий Motion Capture и Full CG. Свой голос, мимику и движения Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина, известная по роли Насти в популярном телесериале «Кухня».

Одни из нас

Долгожданная экранизация культовой игры «The Last of Us» уже совсем скоро доберется до телеэкранов. Канал HBO редко разочаровывает зрителей и выпускает одни из самых обсуждаемых проектов последних лет. Авторы бережно отнеслись к первоисточнику и уделили большое внимание детальной проработке локаций, отсылкам и пасхалкам. Фанаты уже высоко оценили первые кадры и тизеры сериала и предвкушают увлекательное погружение в любимую вселенную. Действие развернется в постапокалиптическом мире, где контрабандист Джоэл встречает 14-летнюю девочку Элли. Она невосприимчива к вирусу, который превратил жителей планеты в зомби. Лишь тайна ее иммунитета может стать ключом к выживанию и спасти человечество от вымирания. В сериале сыграли актеры озвучки Джоэла и Элли из оригинальной игры, а самих персонажей исполнили звезды культовой Игры престолов — Педро Паскаль и Белла Рамси. Авторами проекта выступили Крейг Мейзин, снявший «Чернобыль», и Нил Дракманн, ответственный за идею и разработку игры.

Фандорин. Азазель

Плюс Студия и Нурбек Эген, ранее успевший поработать над «Мажором» и «Шерлоком в России», готовят к выходу сериал по мотивам романа Бориса Акунина «Азазель». В центре конспирологического детектива окажется начинающий сыщик Эраст Фандорин, который ведет свои расследования при помощи современных технологий и робототехники. События развернутся в альтернативном 2023 году, где царь Николай III делит управление страной вместе с героем Евгения Стычкина премьер-министром Дмитрием Орловым. По сюжету Фандорин узнает о странном самоубийстве молодого миллионера на глазах у жителей Петрограда и подозревает, что дело намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. С этого момента сыщик в исполнении Владислава Тирона берется за свое первое серьезное расследование. Шоураннером проекта выступила Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»), а выход мини-сериала состоится в январе эксклюзивно на Кинопоиске. Продюсеры обещают, что следить за обновленной историей будет интересно и фанатам первоисточника, и тем, кто знакомится с детективными приключениями Фандорина впервые.

Белль и Себастьян: Новое поколение

Перезапуск трогательной истории дружбы мальчика и собаки от французского режиссера Пьера Коре. В центре семейного фильма окажется 10-летний Себастьян, которого отправляют на каникулы к бабушке в горную деревню. Там он чувствует себя одиноким, пока не встречает встречает огромную белую собаку, подвернувшуюся плохому обращению людей. Мальчик готов пойти на все, чтобы защитить новую четвероногую приятельницу. Между Себастьяном и Белль возникает настоящая дружба и привязанность, а каникулы у бабушки оборачиваются захватывающим приключением. Премьера фильма в кинотеатрах назначена на 1 января.

Елки-иголки

Романтическая комедия режиссера Александра Баршака собрала звездный актерский состав, в который вошли Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев, Алина Алексеева и другие. Праздничный фильм окунет зрителей в атмосферу новогодней Москвы, где герои то и дело попадают в различные приключения. Ландшафтный дизайнер Катя доставляет по всему городу елочки и изо всех сил не желает знакомиться с молодым человеком, навязанным мамой. Чтобы избежать этой встречи, девушка соглашается помочь своему соседу и встретить его дядю из Чикаго. С этого момента для нее начнется самый удивительный день в году — Катя встретит не того дядю, будет скрываться от бандитов и по-настоящему влюбится. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 29 декабря.

Ведьмак: Происхождение

Netflix расширяет свою ведьмачью вселенную по мотивам культовых книг Анджея Сапковского. Совсем скоро сервис представит приквел «Ведьмака» и расскажет новые подробности происхождения Цири. Действие развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала, а в центре внимания окажется Сопряжение Сфер — магический катаклизм, в результате которого на Континент прибыли чудовища. Катастрофа стерла границы нескольких миров и в том числе стала причиной появления первых ведьмаков. Зрители не увидят Геральта из Ривии, но без знакомых персонажей события не обойдутся, ведь рассказчиком истории выступит бард Лютик. Премьера фэнтезийного сериала состоится 25 декабря.

Мажор в Сочи

Один самых популярных российских сериалов возвращается на экраны уже со вторым полнометражным фильмом. 22 декабря подписчики Кинопоиска смогут увидеть продолжение Мажора и ненадолго окунуться в атмосферу живописных курортов Сочи. Именно туда герой Павла Прилучного перебрался вместе с дочерью Соней. Игорь Соколовский решил открыть собственный эко-отель, но с самого начала все идет не по плану. В гостинице устраивают погром, а местный сочинский воротила планирует снести жилой квартал, чтобы построить винодельню. Переезжая из мегаполиса, мажор решил начать новую жизнь, а значит решать проблемы придется без применения силы и старых излюбленных методов. Получится ли у Игоря стать примерным отцом и восстановить справедливость для простых жителей города?

Родня

Мини-сериал производства Hulu и FX по мотивам одноименного романа Октавии Батлер перенесет зрителей на 200 лет в прошлое. Начинающая писательница Дана Джеймс переезжает в Лос-Анджелес, но не успев обустроиться на новом месте попадает в мистическую ситуацию. Женщина перемещается во времени на плантацию начала XIX века, где все еще существует рабство. Там она спасает тонущего в реке мальчика и снова перемещается в реальность. Скачки в пространстве и времени превращают жизнь Даны в полный хаос, а возвращение обратно с каждым разом дается все труднее. На плантации богатой семьи Вейлин, ей предстоит бороться за свое выживание и узнать шокирующие тайны прошлого своей семьи. Релиз первой серии состоится 13 декабря.