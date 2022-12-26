 

«Спасибо, моя любовь»: Роналду показал рождественский подарок от невесты Джорджины Родригес

26.12.2022, 19:30, Разное
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Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес подарила спортсмену на Рождество новый Rolls Royce. Стоимость машины начинается от 460 тысяч долларов (более 31 миллиона рублей). Роналду выложил у себя в социальных сетях фото машины, перевязанной подарочной лентой, и добавил подпись:

Спасибо, моя любовь.

А в соцсетях Джорджины есть видео, на которое попала реакция Роналду на подарок. Футболист был явно удивлен, когда увидел припаркованный у дома автомобиль. Потом возлюбленные и их дети вместе позировали внутри Rolls Royce.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречаются с 2016 года. У футболиста и модели четверо общих детей — 5-летняя Алана, 7-месячная Белла Эсмеральда и 5-летние близнецы Ева и Маттео. Также Роналду воспитывает 12-летнего сына Криштиану-младшего.


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