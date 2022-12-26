Из-за дефицита никеля Гознак перейдет на чеканку урановых монет

С июля 2023 года рублёвые монеты переведут на урановую основу из-за сокращения добычи никеля, сообщает Гознак.

Чеканка с использованием нового металла и техпроцесса удешевит производство небумажных денег. Сегодня на изготовление каждой монеты тратится сумма в 12 раз больше её номинальной стоимости.

Новые монеты также станут первыми в мире дензнаками с самоподдерживающимся постоянным нагревом, что важно для жителей холодных регионов России – у них зачастую металл прилипает к пальцам.

По словам главы Гознака, основа для замены выбиралась между ураном и свинцом, добыча которых в этом году превысила ожидаемые показатели, но от свинца решили отказаться ввиду его токсичности. Теоретические расчёты показывали, что регулярное соприкосновение человека со свинцовыми монетами хотя и не приведёт к серьёзным последствиям, но всё же может незначительно повысить уровень этого металла в крови. Безопасность людей, подчёркивают чиновники, стоит на первом месте.

Что же касается урановых монет, то для их использования потребуется лишь одна предосторожность – мужчинам не рекомендовано класть их в передние карманы брюк.

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