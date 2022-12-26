Только грязные и сухие или вымытые и влажные: можно ли красить мокрые волосы и как это делать правильно

Многие считают, что провести покраску волос самостоятельно достаточно просто. Нужно всего лишь вымыть голову и нанести на пряди красящий состав на определенное время. Однако, на самом деле, все не так легко как кажется на первый взгляд.

В салонах красоты мастер наносит краску на сухие волосы. В состав красящих средств входят различные химические вещества с разными формулами.

В зависимости от этой формулы одни средства более эффективно работают на сухих волосах, а другие на влажных. Именно поэтому вполне можно красить влажные пряди, то стоит помнить несколько важных правил. Вот некоторые советы относительно того, как это делать правильно.

Преимущества окрашивания влажных волос

При нанесении красящих составов на влажные пряди происходит их равномерное распределение. Если наносить на сухие волосы, то нужно делать это более тщательно, чтобы обеспечить полное покрытие.

Когда пряди влажные, то их кутикулы открываются. Волосы становятся пористыми и намного лучше впитывают пигменты. В результате этого краска легко проникает в стержень.

Для окрашивания влажных волос требуется меньшее количество красителя, чем для окрашивания сухих. Следовательно, будет меньшее химическое повреждение. Однако, стоит помнить о том, что далеко не все красящие составы можно применять для такого метода.

Почему не подходит перманентная краска для окрашивания мокрых волос?

Это связано с химическим составом средств для окрашивания. Перманентные краски содержат аммиак и перекись водорода в своем составе. Эти химические вещества действуют только лишь на сухие волосы.

Они приподнимают кутикулу, чтобы активные вещества намного лучше проникли в стержень волоса. Однако, химикаты также лишают пряди естественных масел, вырабатываемых кожей головы.

Если моете голову непосредственно перед окрашиванием, то вымываем еще большее количество масел. Это делает волосы еще более восприимчивыми к химическим веществам и провоцирует их повреждение.

Если же наносить перманентную краску на влажные пряди, то вода разбавляет химические вещества и мешает нормальному впитыванию цвета. В итоге цвет может быть неравномерным или недостаточно интенсивным.

Стоит мыть голову как минимум за день до окрашивания перманентной краской, чтобы минимизировать повреждения.

Какие краски подходят для влажных волос?

Окрашивание влажных волос лучше всего подходит для тех, кто хочет получить временный результат.

Отличный результат дают полуперманентные краски. Они не содержат в своем составе перекиси и аммиака и не зависят от влажности прядей. Результат получается не слишком стойким.

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Демиперманентные краски содержат небольшое количество аммиака и проникают в стержень волоса. Результат не стойкий, но цвет держится дольше, чем при использовании полуперманентных красок.

Как покрасить влажные волосы

Ополоснуть пряди теплой водой и отжать ее полотенцем. Волосы должны быть достаточно влажными для окрашивания. Нанести полуперманентную или демиперманентную краску на тот участок, который хотите покрыть.

Надеть на голову шапочку для душа и оставить на 20 минут. Вымыть волосы шампунем, который будет безопасным для цвета.

Не стоит смазывать пряди маслом в тот день, когда планируете проведение окрашивания, так как это может помешать нормальному впитыванию красящего состава.

Нужно помнить о том, что полуперманентные краски тускнеют с каждым мытьем головы. Некоторые из них могут полностью исчезнуть уже после первого мытья. Эти красящие составы могут окрашивать кожу и одежду, именно поэтому, нужно защищать из во время нанесения краски или ее смывания.

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Можно ли красить влажные волосы после обесцвечивания?

Нет, это делать запрещено. Обесцвечивание делает пряди сухими, ломкими и склонными к повреждению. Если нанести красящий состав, то это может сделать волосы еще более ломкими и поврежденными.

Лучше всего подождать 10-15 дней прежде чем проводить окрашивание.

Можно ли красить влажные волосы самостоятельно?

Вполне можно провести самостоятельное окрашивание. Для этого нужно использовать полуперманентную или демиперманентную краску. Она простая в применении и более безопасная, чем перманентная краска.

Если проводится самостоятельное окрашивание дома, то стоит накрыть все поверхности полиэтиленовой пленкой. Это позволит предотвратить появление пятен и создать меньше беспорядка.

Недостатки окрашивания мокрых волос

К основным недостаткам нужно отнести то, что может быть неравномерное нанесение красящего состава. Некоторые пряди могут просто не покраситься.

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Если волосы сухие и поврежденные, то пряди впитывают намного больше воды. Это может достаточно сильно разбавить краску. Кроме того, пряди будут просто заполнены водой и красителю не остается места.

Мокрые волосы более слабые, уязвимые и подвержены повреждению. Натуральные масла обеспечивают защиту волосам, но они просто смываются при воздействии воды.

Как получить хороший результат?

Окрашивание влажных волос является вполне выполнимой задачей. Однако, результат во многом зависит от выбранного красящего состава.

Некоторые формулы можно использовать на влажных волосах, а другие же подходят только лишь для сухих прядей.

Мокрые пряди можно окрашивать только лишь временными красками. На влажных прядях можно равномерно распределить краску. Это способствует более лучшему впитыванию цветовых пигментов и уменьшить химическое повреждение.

Однако, из-за своего химического состава постоянные краски для волос не будет хорошо работать на влажных локонах.

Окрашивание влажных прядей идеально подходит для тех, кто хочет покрасить волосы, но боится того, что это может привести к их повреждению.

Как часто можно красить волосы?

Между каждой процедурой окрашивания должно пройти 4-6 недель. Если делать это чаще, то это может привести к повреждению прядей.

Как долго можно оставлять краску на волосах?

Можно оставлять красящие составы на прядях на 20 минут. Однако, в любом случае обязательно нужно изучать упаковку. Там указано точное время.

Окрашивание мокрых волос имеют определенные преимущества, но при этом есть и некоторые недостатки. Об этом обязательно нужно помнить и учитывать все возможные риски, чтобы получить просто невероятный результат.