Мнение: Либерализм и роснаселение – полный разрыв

Дмитрий Некрасов – российский предприниматель и бывший довольно высокопоставленный чиновник, одно время был частым гостем ток-шоу на разных федеральных каналах. Его можно было бы отнести к представителям “прогрессивной общественности” или даже “либералам” – но Дмитрий отличается от них, во-первых, умом и независимостью мышления, а во-вторых, он сам слегка презирает саму “прогрессивную общественность” и себя к ней не относит.

Недавно Д.Некрасов через свой канал в Телеграме вступил в полемику с Ходорковским, точнее, с недавно написанной им книгой “Как победить Дракона”. И вступил хорошо; думаю, что если бы его писания стали доступны “российской общественности” – ненависть публики к Некрасову превзошла бы по своему накалу даже ненависть той же публики к самому Ходорковскому. Дело в том, что Ходор, как старый комсомольский работник (ВЛКСМ из крови не вытравишь), в общении с публикой лебезит, корчит из себя “левого”, говорит о каком-то “левом повороте”. А вот Некрасов – вообще без розовых очков, и наш так называемый народ он презирает, пожалуй, еще больше, чем “прогрессивную общественность”. И открыто ищет – описывая сам процесс своего интеллектуального поиска – как бы этот самый народ взнуздать, отвергая, кстати, в процессе поиска даже такую “священную корову” прогрессивной общественности, как сама ДЕМОКРАТИЯ.

Словом, Некрасов действительно либерал, только в самом прямом, почти карикатурном смысле слова; либерал, как его представляют себе 80% населения – то есть бука, убивец и русофоб. Считалось, что такого откровенного либерала быть не может, во всяком случае, никто не будет настолько начистоту излагать свои мысли – ан нет, Дмитрий Некрасов есть, и он говорит прямо.

На самом деле Некрасов, на мой взгляд – никакой не бука и не русофоб, его цель – то же самое благополучие населения; однако при этом он (в отличие от Ходорковского) уверен, что главное препятствие на пути повышения благосостояния населения в России – само это население России.

И – вот что он думает о том, как все-таки превращать страну в “нормальную и благополучную западную”:

“Можно исходить из того, что проблема в населении, в укорененных в его сознании представлениях, мифах и верованиях, а также некоторых социальных навыках. Именно благодаря такому населению, безотносительно к фигурам, находящимся у власти, в России затруднено внедрение правильных институтов, почти неизбежен авторитаризм и весьма вероятна война.

В этой картине мира на первый план выходит работа с господствующей мифологией, и ценностными установками населения. Работа, которая данному населению не понравится. В этой картине мира большинство россиян верит в благотворность совсем иных институтов и руководствуется совсем иными представлениями о полезном и вредном, нежели те, которые излагает в своей книге Ходорковский. И именно эти представления населения, а отнюдь не вопросы парламентской республики или федерализма, являются главным препятствием на пути любых преобразований.

Мое главное разногласие не только с Ходорковским, но и с большинством прогрессивной общественности, состоит в том, как на самом деле выглядит дракон, с которым нужно бороться…

На мой взгляд, построить «прекрасную Россию будущего» такой, как ее описывает Ходорковский, можно лишь вопреки воле большинства российского населения, постоянно преодолевая его сопротивление, принудительно меняя его культурную матрицу. Это затруднительно делать при демократии, когда политики, чтобы быть избранными, вынуждены говорить избирателю то, что избиратель хочет услышать, поддерживая его в уже существующих заблуждениях. Такая система прекрасно работает когда избиратели – современные шведы или датчане. Но когда добрая половина избирателей – убежденные шовинисты, любые выборы превратятся в пропаганду шовинистических идей. Без мероприятий по слому матрицы (принудительной денацификации) это путь по кругу” (ДМИТРИЙ НЕКРАСОВ).

Предельно ясно и четко. Вот “кредо” настоящих либералов России (их крайне мало, к тому ж многие уже уехали):

Главное препятствие на пути преобразования России в нормальную страну – ее собственное население. Само это население меняться не захочет и не будет. Демократия на путях преобразования России будет только мешать, поскольку большинство населения – шовинисты и не хотят ни демократии, ни институтов; они хотят войны.

Прав ли Некрасов? И да, и нет.